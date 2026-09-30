Mohol Agriculture: अप्रोल मिळाला तरी पीक नोंद गायब! सॉफ्टवेअरच्या अडचणीने मोहोळच्या शेतकऱ्यांची कर्जासाठी धावपळ

मोहोळ : सहाय्यकाने केलेल्या पीक पाहणीच्या नोंदीला तलाठ्यानी अप्रोल देऊनही "सॉफ्टवेअर"च्या अडचणीमुळे त्या नोंदीचा सातबारा उताऱ्यावर अंमल होत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणी येऊ लागल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यां मधून तीव्र ना पसंती व्यक्त होत आहे. यातून त्वरित मार्ग काढावा अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या संदर्भात मिळालेल्या माहिती नुसार, सध्या मोहोळ तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक पाहणीची नोंद करण्याचे काम सुरू आहे. याची जबाबदारी त्या त्या गावच्या तलाठ्यावर महसूल विभागाने सोपविली आहे. काम वेळेत संपावे यासाठी तलाठ्यांनी या पीक पाहणीच्या कामासाठी सहाय्यक नेमले आहेत. त्या सहाय्यकांना शासनाने स्वतंत्र "लॉगिन आयडी" क्रमांक दिला आहे. सहाय्यकाने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक पाहणी केल्यावर त्याने त्याच्या लॉगिन आयडी नंबर वरून ते ऑनलाईन सबमिट करावयाचे आहे..सहायकाने सबमिट केल्या नंतर ते तलाठ्याच्या लॉगिन आयडीला दिसते. त्यानंतर तलाठ्याने त्याला अप्रोल दिल्यावर त्याचा सातबारा उताऱ्यावर अंमल होतो अशी प्रक्रिया आहे. परंतु तलाठ्याने अप्रोल देऊनही त्याचा सात बारा उताऱ्यावर अंमल होत नसल्याने पिकाची नोंद दिसत नाही. हा प्रकार गेल्या महिन्या भरापासून सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकेतील कर्ज नवे जुने करणे, नवीन कर्ज काढणे या कामात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अगोदरच .अडचणीत असलेला शेतकरी जास्तच आर्थिक अडचणीत आला .आहे..माझ्या शेतात येऊन सहाय्यक पीक पाहणी करून गेला आहे. त्याने ऑनलाईन पाठविले हि आहे. परंतु "प्रलंबित" असं दाखवले जाते. त्यामुळे माझे व अन्य शेतक-यांची बँकेतील कामे व इतर सर्वच कामे सातबारा उताऱ्यावर नोंद नसल्याने थांबली आहेत. यावर शासनाने त्वरित मार्ग काढावा.भाऊसाहेब गायकवाड---- शेतकरी,(पाचीपट्टा) मोहोळ.Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.ही समस्या जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातूनच आहे. त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअर दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्याला वेळ लागतो आहे. इथल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी आम्ही त्यांना कळविल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच त्यात दुरुस्ती होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील. सचिन मुळीक, तहसीलदार, मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.