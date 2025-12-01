Mohol Election : मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तगडा बंदोबस्त तैनात; २५ जणांना केले तडीपार!

मोहोळ : मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस प्रशासन सज्ज झाले असून, अधिकाऱ्या सह एकूण 68 पोलीस कर्मचारी व 65 होमगार्ड असा 133 कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे. दरम्यान मतदान प्रक्रिया शांततेत व निर्भय वातावरणात संपन्न व्हावी यासाठी 150 जणावर विविध कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. तर 25 जण तडीपार केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली. .मोहोळ शहरात एकूण 27 मतदान केंद्र आहेत, त्यापैकी 4 मतदान केंद्र संवेदनशील आहेत. या निवडणुकी साठी 24 हजार 413 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. येत्या दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. तब्बल नऊ वर्षा नंतर निवडणूक लागल्याने नगराध्यक्षा सह नगरसेवक इच्छुकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. नगराध्यक्ष हा जनतेतून निवडला जाणार आहे. नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. या वेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे नगराध्यक्षपदा साठी वकील, डबल पदवीधर, पदवीधर महिला रिंगणात आहेत..Nilanga Election: अखेर निलंग्याची निवडणूक स्थगित; न्यायालयीन निकालामुळे नगरपालिकेत मतदान पुढे ढकलले!!.निवडणूक व मतदान केंद्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक पोलीस निरीक्षक,10 पोलीस उपनिरीक्षक, 57 पोलीस कर्मचारी, 65 होमगार्ड असा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या शिवाय एक स्ट्रायकिंग फोर्स,एक एसआरपी प्लॉटुन, पायी व मोटरसायकल पेट्रोलिंग नेमण्यात आले आहे. निवडणुकी दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी 150 जणावर भारतीय न्यायसंहितेच्या विविध कलमान्वये कारवाई, तर 100 जणांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. दोन ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली आहे, तर सोशल मीडियाच्या मॉनिटरिंग साठी पथक नेमण्यात आले आहे..दरम्यान नागरिकांनी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पाडावी, प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन करत निवडणूक व मतदान प्रक्रिया दरम्यान कोणी कायदा, सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पोलीस निरीक्षक शेडगे यांनी दिला.महसुल यंत्रणाही सज्जदरम्यान मतदान प्रक्रियेसाठी 250 कर्मचारी, मतदान केंद्राध्यक्ष नेमण्यात आले आहेत. तसेच ऐनवेळी मतदान यंत्रात बिघाड झाल्यास पुरेशी मतदान यंत्रे ही उपलब्ध करण्यात आली आहेत. कर्मचाऱ्यांना दोन प्रशिक्षणे देण्यात आली आहेत..मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतील सद्य परिस्थितीएकूण मतदान केंद्र-27एकूण मतदार- 24 हजार 413 संवेदनशील मतदान केंद्र-4प्रभाग क्रमांक दोन, तीन, चार व सात मध्ये संवेदनशील मतदान केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.