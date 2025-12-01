सोलापूर

Mohol Election : मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तगडा बंदोबस्त तैनात; २५ जणांना केले तडीपार!

Municipal Elections : मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन व पोलीस बंदोबस्त पूर्णपणे सज्ज. २४ हजार ४१३ मतदार, २७ मतदान केंद्र व संवेदनशील ठिकाणी विशेष सुरक्षा तैनात.
Mohol Municipal Council Elections: Administration on High Alert

मोहोळ : मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस प्रशासन सज्ज झाले असून, अधिकाऱ्या सह एकूण 68 पोलीस कर्मचारी व 65 होमगार्ड असा 133 कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे. दरम्यान मतदान प्रक्रिया शांततेत व निर्भय वातावरणात संपन्न व्हावी यासाठी 150 जणावर विविध कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. तर 25 जण तडीपार केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली.

