Mohol Municipal Reservation:'मोहोळ नगरपरिषद आरक्षणामुळे राजकीय नेतेमंडळींचे अंदाज फोल'; नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी..

-राजकुमार शहामोहोळ: संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेत असलेल्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण हे 'अनुसूचित जाती महिला' या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे राजकीय नेतेमंडळींचे सर्व अंदाज फोल ठरले आहेत. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांचे नेते भूमिगत झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून आपलेच आरक्षण निघेल, या भ्रामक कल्पनेने केलेले कष्ट वाया गेले आहेत. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल, या अपेक्षेने नेते स्वतः गुडघ्याला बाशिंग बांधून थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्याची तयारी करण्यात गुंतले होते. ते सकाळ- संध्याकाळ सर्वसामान्यांची कामे करण्यासाठी तहसील आवारात उपस्थित असायचे. मात्र, आता अनुसूचित जातीच्या ते ही महिलेसाठी आरक्षण निघाल्याने आता कोणत्या समाजाची महिला, कोणती महिला उभी करायची? याचा शोध नेतेमंडळींना घ्यावा लागणार आहे. नगराध्यक्ष हा थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाले असते तर नेत्यांच्या नावावर पक्षाला इतर उमेदवार मिळाले असते; मात्र आता पक्ष व नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पाहूनच नगराध्यक्षपदाचा दावेदार कोण होणार, हे ठरणार आहे. दरम्यान, नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर होताच नगरपरिषद कार्यालयासमोर फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. आरक्षणामुळे मात्र गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या, युवा नेत्यांच्या आनंदावर पाणी फेरले आहे. दरम्यान, गॉडफादर काय सल्ला देतात, त्यांची भूमिका काय असणार आहे, यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.