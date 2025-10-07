सोलापूर

Mohol Municipal Reservation:'मोहोळ नगरपरिषद आरक्षणामुळे राजकीय नेतेमंडळींचे अंदाज फोल'; नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी..

Reservation Shake-Up in Mohol: सकाळ- संध्याकाळ सर्वसामान्यांची कामे करण्यासाठी तहसील आवारात उपस्थित असायचे. मात्र, आता अनुसूचित जातीच्या ते ही महिलेसाठी आरक्षण निघाल्याने आता कोणत्या समाजाची महिला, कोणती महिला उभी करायची? याचा शोध नेतेमंडळींना घ्यावा लागणार आहे.
Mohol Municipal Council mayor post reserved for SC women, creating a surprising turn in local politics.

Mohol Municipal Council mayor post reserved for SC women, creating a surprising turn in local politics.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ: संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेत असलेल्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण हे ‘अनुसूचित जाती महिला’ या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे राजकीय नेतेमंडळींचे सर्व अंदाज फोल ठरले आहेत. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांचे नेते भूमिगत झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून आपलेच आरक्षण निघेल, या भ्रामक कल्पनेने केलेले कष्ट वाया गेले आहेत.

Loading content, please wait...
political
election
mohol
district
Maharashtra Politics
Municipal Commissioner
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com