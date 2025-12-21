सोलापूर

Siddhi Vastre : २२ वर्षीय सिद्धी वस्त्रे बनली नगराध्यक्ष, शिवसेनेचा मोहोळ नगरपरिषदेत मोठा विजय

Mohol Nagar Parishad Result सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाच्या सिद्धी वस्त्रे हिनं विजय मिळवला आहे. या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं युती केली होती.
Shiv Sena Shinde Group Wins Big in Mohol Nagar Parishad

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मोहोळ नगरपरिषदेत शिवसेनेच्या सिद्धी वस्त्रे या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत विजयी झाल्या आहेत. वयाच्या २२ व्या वर्षी सिद्धी वस्त्रे नगराध्यक्ष बनलीय. मोहोळमध्ये शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने युती केली होती. सिद्धी वस्त्रेसह मोहोळमधील उमेदवारांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा झाली होती. सिद्धी वस्त्रे यांच्यावर विरोधकांकडून टीकाही करण्यात आली होती. या टीकेला आता विजयानंतर सिद्धी यांनी प्रतिक्रिया देताना कामातून उत्तर देऊ असं म्हटलंय.

maharashtra
NCP
election
shivsena
Solapur

