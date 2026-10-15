Mohol Sugarcane Protest: ऊसदराचा तिढा पुन्हा पेटला! पहिली उचल पाच हजार रुपये द्या; कुरुलमध्ये शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर अडविला

मोहोळ : ऊस गळीत हंगामाच्या तोंडावर ऊस दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, शेतकऱ्यां मध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. उसाला योग्य दर मिळावा, पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये जाहीर करावी, साखर कारखान्यांनी तातडीने ऊस दर घोषित करावा, या मागण्यां साठी कुरुल येथे शेतकऱ्यांची बैठक सुरू असतानाच ऊसाने भरलेला ट्रॅक्टर तेथे आला असता यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत ट्रॅक्टर अडविल्याने परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.साखरेचे दर तुलनेने जास्त असतानाही उसाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. ऊस उत्पादना साठी लागणारा वाढता खर्च, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक आणि सिंचनाचा खर्च लक्षात घेता सध्याच्या दरात शेती परवडत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर करताना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली..ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये मिळावी, अशी ठाम भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. कारखान्यांनी दर जाहीर केल्याशिवाय ऊस तोडणी आणि वाहतुकी बाबत पुढील निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. दर जाहीर न करता गाळप सुरू करण्याच्या हालचाली झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला. ऊसदराचा प्रश्न सोडविण्या साठी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाने पुढाकार घ्यावा. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून गाळप हंगाम सुरू केल्यास कारखान्यांची गव्हाण बंद करण्या साठी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. .ऊसदर निश्चित करण्यासाठी कारखानदार, शेतकरी प्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांनी एकत्र बसून तोडगा काढण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. कुरुल येथे झालेल्या या घडामोडीं मुळे ऊस दराचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका बाजूला वाढता उत्पादन खर्च आणि अपेक्षित मोबदल्याची मागणी, तर दुसऱ्या बाजूला आगामी गळीत हंगामाची तयारी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संबंधित साखर कारखाने ऊस दरा संदर्भात काय भूमिका घेतात आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणता तोडगा निघतो, याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे..ट्रॅक्टर मालकांना टायर पेटविण्याचा इशाराऊस दराचा प्रश्न मार्गी लागण्या पूर्वी ऊस वाहतूक सुरू राहिल्यास आंदोलन कर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर मालकांना आंदोलनाची भूमिका लक्षात घेण्याचा इशारा देण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर टायर पेटविण्याचा इशाराही देण्यात आल्याने ऊस वाहतूक आणि संभाव्य आंदोलना बाबत चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत व्हावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे..शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर करावी आणि दरा बाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी. ऊस दराचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर शेतकऱ्यांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी दर जाहीर करावा अन्यथा गव्हाणीत उड्या टाकून कारखाने बंद पाडू.विजय रणदिवे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...गेल्या वेळी देखील अनेक कारखान्यांनी तीन हजार रुपये जाहीर केले. मात्र कुणी 2700 तर कुणी 2800 इतकेच दिले. यंदा साखरेला दर चांगला मिळाला आहे. पेट्रोल मध्ये इथेनॉल चा वापर सुरू आहे. याचा विचार करून कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. शेतकऱ्यांच्या घामाला किंमत द्यावी.महेश जाधव, शेतकरी नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.