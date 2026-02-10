Mohol Election Result: राजन पाटील अन् भाजपचा मोहोळ तालुक्यात वरचष्मा; उमेश पाटील यांचा पराभव; चरणराज चवरे, विजयराज डोंगरे विजयी!

सोलापूर

मोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गणाच्या झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी झाली. यात आष्टी जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयराज डोंगरे, कामती जिल्हा परिषद गटातून भाजपच्या विमल खताळ, नरखेड जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे लखन शिंदे तर कुरुल जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे सचिन जाधव, पेनूर जिल्हा परिषद गटातून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे विजयी झाले.

