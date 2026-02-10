Mohol Election Result: राजन पाटील अन् भाजपचा मोहोळ तालुक्यात वरचष्मा; उमेश पाटील यांचा पराभव; चरणराज चवरे, विजयराज डोंगरे विजयी!

-राजकुमार शहा मोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गणाच्या झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी झाली. यात आष्टी जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयराज डोंगरे, कामती जिल्हा परिषद गटातून भाजपच्या विमल खताळ, नरखेड जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे लखन शिंदे तर कुरुल जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे सचिन जाधव, पेनूर जिल्हा परिषद गटातून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे विजयी झाले. .Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला, तर त्यांचे बंधू शिवसेनेचे नरखेड गटातील जिल्हा परिषदेचे उमेदवार संतोष पाटील यांनाही पराभवाची चव चाखावी लागली. पेनूर जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे रामदास चवरे पराभूत झाले. हा निकाल धक्कादायक आहे. तर नरखेड गटातून विजयी झालेले लखन शिंदे हा अनपेक्षित विजय आहे. माजी आमदार राजन पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांचा तालुक्यावर पुन्हा वरचष्मा राहिला आहे..तालुक्यातील ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गणासाठी शनिवार तारीख ७ रोजी मतदान झाले. कुरुल, आष्टी व पेनूर या जिल्हा परिषद गटाच्या निवडीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. कुरुल गटातून राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या विरोधात भाजपचे सचिन जाधव, पेनूर जिल्हा परिषद गटातून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे विरोधात भाजपचे रामदास चवरे तर आष्टी जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादीचे विजयराज डोंगरे विरोधात भाजपचे समाधान शेळके अशा लढती झाल्या..निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एकमेकाविरोधात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यात आल्या होत्या. प्रचार फेऱ्या वैयक्तिक गाठीभेटीद्वारे प्रचार करण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, आमदार राजू खरे, शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी प्रचाराची राळ उठविली मतदानाच्या आतल्या रात्री मोठ्या प्रमाणात लक्ष्मीदर्शन झाल्याची चर्चा आहे..या निवडणुकीत कुरुल जिल्हा परिषद गटाच्या प्रचारा दरम्यान सचिन जाधव यांच्या साखर कारखान्याच्या प्रदूषणाचा व काटा मारीचा मुद्दा हायलाईट करण्यात आला होता. पेनूर जिल्हा परिषद गटात उमेदवार चरणराज चवरे यांनी स्वतः केलेले रस्ते, ट्रान्सफॉर्मरचा मुद्दा हायलाईट केला होता. कामती जिल्हा परिषद गटात सीना नदीला आलेल्या महापुरावेळी खताळ कुटुंबीयांनी नागरिकांना केलेल्या मदतीचा मुद्दा हायलाईट करण्यात आला होता. आमदार खरे यांनी पदयात्रा वैयक्तिक गाठीभेटीवर भर दिला..सर्वांनी एकदिलाने काम केले अजितदादा गटात प्रवेशामुळे आघाडी मिळाली भविष्यात चांगले काम करू अजित दादा असते तर आणखी मताची आघाडी मिळाली असती.- मनोहर डोंगरे, माजी जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी.Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.मामांनी ऐनवेळी भाच्याला दिला पाठिंबामोहोळ तालुका पंचायत समितीचे माजी उपसभापती तथा पेनूरचे नेते मानाजी माने यांचा रामदास चवरे हा भाचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्यात राजकीय वैरत्व होते. मात्र या निवडणुकीत मानाजी माने यांनी रामदास चवरे यांना ऐनवेळी पाठिंबा दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.