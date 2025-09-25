Mohol Rain Update: 'मोहोळ तालुक्यातील चार हजार नागरीकांचे स्थलांतर'; 347 जनावरे मृत, अनेकांनी दिला मदतीचा हाता

-राजकुमार शहामोहोळ: सीना नदीला आलेल्या पुरा मुळे मोहोळ तालुक्याची स्थिती बिकट झाली असून, 953 कुटुंबातील 4 हजार 263 नागरिकांचे स्थलांतर केले आहे. दरम्यान पुराच्या पाण्या मुळे 347 जनावरे मृत झाली आहेत, तर 480 घरांना पाणी लागले असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सीना नदीला सीना- कोळगाव, खासापुरी व चांदणी या धरणातून पाणी सोडल्याने मोहोळ तालुक्यावर मोठी आपत्ती ओढवली आहे. आष्टे, कोळेगाव, नरखेड, भांबेवाडी, घाटणे, नांदगाव, पिरटाकळी यासह अन्य गावांत पाणी शिरले आहे. त्यामुळे घरासह शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागरिकांच्या स्थलांतरा साठी 23 ठिकाणी तात्पुरती निवारे तयार केले आहेत. दरम्यान ज्या गावांना पाण्याची किंवा पुराची झळ बसली नाही त्या गावातील नागरिक आपापल्या संकटग्रस्त नातेवाईकांची काळजी घेताना दिसत आहेत..दरम्यान नदीचे पाणी लांबोटी पुलाला चिटकल्याने प्रशासनाने मंगळवार रात्री पासून लांबोटी पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे ट्रक, टेम्पो, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस, शेतकऱ्यांच्या मालाच्या व भाजीपाल्याच्या गाड्या अडकून पडल्या आहेत. दोन्ही बाजूला वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत त्यामुळे प्रवासात अडकलेल्या प्रवाशांना, चालक, कंडक्टर व अन्य नागरिकांना अनेक सामाजिक संस्थांनी फराळाचे साहित्य व पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप केले. ज्यांच्याकडे साहित्य आहे त्यांनी रस्त्याच्या बाजूलाच स्वयंपाक सुरू केल्याचे चित्र आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .दरम्यान बालाजी अमाईन्स यांनी स्थलांतर केलेल्या नागरिकांसाठी स्वयंपाकाचा शिधा फराळाचे साहित्य यांचे वाटप केले तर स्पेनका या मिनरल वॉटर तयार करणाऱ्या संस्थेने पाण्याच्या बाटल्याचे बॉक्स प्रशासनाकडे सुपूर्द केले आहेत. ही मदत तहसीलदार सचिन मुळीक व त्यांच्या अन्य सहकार्यानी गावोगावी जाऊन वाटप केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.