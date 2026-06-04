Solapur Monsoon: सोलापुरात मॉन्सूनचे आगमन ११ जूननंतरच: हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे, मॉन्सून का खोळंबला, हे समजणे कठीण

सोलापूर : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे (मॉन्सून) यंदाचे आगमन १६ मे रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर झाले होते. श्रीलंकेच्या आसपास मॉन्सूनचे वारे खोळंबले आहेत. मॉन्सून का खोळंबला आहे, याबद्दल हवामान विभागही स्पष्टता देत नाही. सोलापूर व परिसरात मॉन्सून दाखल होण्यासाठी ११ जूनपर्यंत वाट पहावी लागण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केली आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मे महिन्यातील काही दिवस व जूनमध्ये मॉन्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे तापमानाचा पारा घटला आहे. यावर्षी अंदमान बेटांवर वेळेपूर्वी मॉन्सूनचे आगमन झाले होते. त्या ठिकाणी मॉन्सून कमकुवत झाल्याचे दिसले. हिंदी महासागराच्या पश्चिमेला ढग वाहून जाऊ लागल्याने केरळ व महाराष्ट्रात मॉन्सूनला येण्यास विलंब लागत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातील पहिल्या मृग नक्षत्राला सोमवारपासून (ता. ८) सुरुवात होणार आहे. मृग नक्षत्रातील पावसावर खरिपाच्या पेरण्यांचे नियोजन असल्याने या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..जूनची सुरुवात जरी कडक उन्हाने झाली असली तरी नंतरच्या दोन दिवसांत सोलापूरच्या तापमानात घट झाली आहे. अवकाळी पाऊस, वाऱ्याचा वाढलेला वेग यामुळे वातावरणात काही काळ गारवा निर्माण होत आहे. सोलापूर व परिसरात ९ जूनपर्यंत ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान तापमान राहील. या कालावधीत ढगाळ वातावरण व अवकाळी पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. किमान तापमानातही घट झाल्याने रात्री जाणवणारा उकाडा कमी झाला आहे..आकडे बोलतात...तीन दिवसांतील वातावरण१ जूनकमाल तापमान : ४०.८ अंशकिमान तापमान : २६.३ अंशआर्द्रता : ३२ टक्के२४ तासांतील पाऊस : ००.२ जूनकमाल तापमान : ३९.४ अंशकिमान तापमान : २५.० अंशआर्द्रता : ३२ टक्के२४ तासांतील पाऊस : ३.८ मिमी.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.३ जूनकमाल तापमान : ३७.९ अंशकिमान तापमान : २३.६ अंशआर्द्रता : ४७ टक्के२४ तासांत पाऊस : १३.१ मिमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.