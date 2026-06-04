सोलापूर

Solapur Monsoon: सोलापुरात मॉन्सूनचे आगमन ११ जूननंतरच: हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे, मॉन्सून का खोळंबला, हे समजणे कठीण

Weather expert explains delay in monsoon arrival: श्रीलंकेजवळ मॉन्सूनचे वारे अडकल्याने सोलापुरात पावसाला विलंब; ११ जूननंतरच आगमनाची शक्यता, शेतकऱ्यांची मृग नक्षत्रातील पावसावर नजर
Delay in Monsoon Arrival Worries Farmers; Solapur Awaits Rainfall

Delay in Monsoon Arrival Worries Farmers; Solapur Awaits Rainfall

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे (मॉन्सून) यंदाचे आगमन १६ मे रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर झाले होते. श्रीलंकेच्या आसपास मॉन्सूनचे वारे खोळंबले आहेत. मॉन्सून का खोळंबला आहे, याबद्दल हवामान विभागही स्पष्टता देत नाही. सोलापूर व परिसरात मॉन्सून दाखल होण्यासाठी ११ जूनपर्यंत वाट पहावी लागण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

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