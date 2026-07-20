सोलापूर

Barshi Crime: आईकडून मुलीचा गळा दाबून खून; मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलिस ठाण्यात, बार्शी शहरातील घटना; दुसऱ्या मुलीचाही जीव घेण्याचा प्रयत्न

Attempt to murder elder daughter Barshi: बार्शीत मायग्रेनच्या झटक्यात आईकडून १० महिन्यांच्या चिमुकलीचा गळा दाबून खून; मृतदेह खांद्यावर घेऊन थेट पोलिस ठाण्यात हजर, सहा वर्षांच्या मुलीचाही जीव घेण्याचा प्रयत्न
Barshi Horror: Police Register Murder Case Against Mother Following Infant's Death

Barshi Horror: Police Register Murder Case Against Mother Following Infant's Death

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बार्शी : जन्मदात्या आईनेच अवघ्या १० महिन्यांच्या चिमुकलीचा गळा दाबून खून करुन तिला पाण्याच्या बादलीत बुडविले. त्यानंतर तिने सहा वर्षांच्या मुलीलाही जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. कळस म्हणजे ही जन्मदाती मृत मुलीला खांद्यावर घेऊन शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. ही घटना रविवारी (ता. १९) सकाळी नऊ ते दहाच्या सुमारास बार्शीत घडली. या हृदयद्रावक घटनेमुळे बार्शी शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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