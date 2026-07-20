Barshi Crime: आईकडून मुलीचा गळा दाबून खून; मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलिस ठाण्यात, बार्शी शहरातील घटना; दुसऱ्या मुलीचाही जीव घेण्याचा प्रयत्न

बार्शी : जन्मदात्या आईनेच अवघ्या १० महिन्यांच्या चिमुकलीचा गळा दाबून खून करुन तिला पाण्याच्या बादलीत बुडविले. त्यानंतर तिने सहा वर्षांच्या मुलीलाही जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. कळस म्हणजे ही जन्मदाती मृत मुलीला खांद्यावर घेऊन शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. ही घटना रविवारी (ता. १९) सकाळी नऊ ते दहाच्या सुमारास बार्शीत घडली. या हृदयद्रावक घटनेमुळे बार्शी शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.याबाबत बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात आईविरुद्ध खुनाचा व दुसऱ्या सहा वर्षांच्या मुलीच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित महिलेने मायग्रेनच्या आजारातून हे कृत्य केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील अलिपूर रोड येथील पूजा योगेश खुर्दामळे (मूळ रा. शिराढोण, ता. कंधार, जि. नांदेड; सध्या रा. शंभूराजे चौक, अलिपूर रोड, बार्शी) हिने सकाळी घरी असताना लहान मुलगी शक्ती योगेश खुर्दामळे हिचा गळा दाबून खून केला. एवढ्यावरच न थांबता तिने त्या चिमुकलीला बाथरूममध्ये नेऊन पाण्याच्या बादलीत बुडविले. त्यानंतर तिने घरातील सहा वर्षांच्या तेजल हिचाही उशीने तोंड दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी चिमुरडीने, ‘आई, मला मारू नकोस, मला चांगले शिकायचे आहे,’ अशी विनवणी केल्यानंतर तिच्या तोंडावरील उशी बाजूला काढल्याचे समोर आले आहे..त्यानंतर ती महिला १० महिन्यांच्या मृत मुलीला खांद्यावर घेऊन शहर पोलिस ठाण्यात हजर झाली. ‘मी हिचा गळा दाबून तिला पाण्याच्या बादलीत बुडवून मारले असून मला अटक करा, मला गोळ्या घालून मारून टाका,’ असे तिने सांगितले. यानंतर महिला पोलिस हवालदार शबाना कोतवाल यांनी विचारपूस केली असता, तिने स्वतःच मुलीचा गळा दाबून तसेच पाण्याने भरलेल्या बादलीत बुडवून तिचा जीव घेतल्याचे सांगितल्याची नोंद फिर्यादीत आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पोलिसांकडून घटनास्थळाची पाहणीघटनेची माहिती मिळताच बार्शी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुहास जगताप तसेच शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गणेश कुंभार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पंचनामा, पुरावे संकलन व इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील धनवे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.