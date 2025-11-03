Inspiring Woman: 'पोटात वाढणाऱ्या बाळासह राधिका नरळेंची प्रेरणादायी धाव'; सोलापूरमधील ‘१० के रन’ मॅरेथॉनमध्ये गरोदर असूनही ५ किलोमीटर धावल्या..

सोलापूर : सकाळची थंड हवा आणि उत्साहाने भरलेल्या वातावरणात सोलापूरमध्ये पहिल्यांदाच ‘१० के रन’ मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली होती. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्व नागरिक मोठ्या आनंदाने आणि जोशाने या स्पर्धेत सहभागी झाले. या सोबतच पोटात सहा महिन्यापासून वाढणाऱ्या तान्हुल्याला घेऊन राधिका नरळे यांनी मॅरेथॉनमध्ये धावून नव्या पिढीला प्रेरणादायी संदेश दिला. याला त्यांचे पती सुशांत नरळे यांनी खंबीर साथ दिली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.६ महिन्याच्या गरोदर असूनही राधिका ५ किलोमीटर धावण्याच्या गटात सहभागी झाल्या. राधिका गृहिणी असून त्यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झाले आहे. त्यांच्या धैर्य आणि प्रयत्नांनी आज उपस्थितांना खूप प्रेरणा दिली. प्रत्येक पावलावर त्यांनी दाखवलेला जोश आणि स्मितहास्य पाहून स्पर्धक आणि पाहाणारे दोघांनाही भावनिक अनुभव मिळाला. राधिका यांचे पती सुशांत नरळे पोलिस अधिकारी असून केगाव येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात कार्यरत आहेत. राधिकाच्या मागे त्यांच्या कुटुंबाचे प्रेम आणि पाठिंबा स्पष्ट दिसत होता..सकाळच्या ‘१० के रन’ मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होऊन मला खूप आनंद झाला. नेहमीच माझ्या मनात एकदा तरी मॅरेथॉनमध्ये भाग घ्यायचा विचार होता आणि या वर्षी मी ५ किलोमीटरच्या रनमध्ये सहभागी होऊन ते स्वप्न पूर्ण केले. माझी आणि माझ्या बाळाची काळजी मी व्यवस्थित घेतली. हा अनुभव माझ्यासाठी अत्यंत आनंददायी ठरला. पुढच्या वर्षीही मी नक्कीच सहभागी होणार आहे.- राधिका सुशांत नरळे.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...सकाळची मॅरेथॉन आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला उपक्रम आहे. रजिस्ट्रेशन चालू झाल्यापासून माझी पत्नी खूप उत्सुक होती आणि अखेरीस तिने सहभाग घेतला. मी सुरुवातीला विरोध करत होतो. पण तिची खूप इच्छा होती. सर्व काळजी घेऊन तिने आज ५ किलोमीटर स्पर्धेत सहभागी होऊन मॅरेथॉन पूर्ण केली. तिने खूप हळूहळू चालत ही स्पर्धा पूर्ण केली.- सुशांत नरळे, पोलिस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.