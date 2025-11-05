सोलापूर

Sangola Accident: 'पिकअपच्या धडकेत मोटारसायकलस्वार ठार'; वाकी (शिवणे) परिसरातील घटना, पिकअप अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक

Tragic Road Accident: महूद- सांगोला रोडवरील धाराशिव सहकारी साखर कारखान्याजवळ समोरून येणाऱ्या पिकअपने (एमएच १३ डीक्यू १६०६) दुचाकीला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी जबर होती की हरिदास जाधव गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले. या अपघातात त्यांच्या दुचाकीचेही अंदाजे १० ते २० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
Sangola Accident

Sangola Accident

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील वाकी (शिवणे) परिसरात पिकअप व दुचाकीचा भीषण अपघात होऊन दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. २) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
accident
sangola
district
accident death
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com