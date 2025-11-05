Sangola Accident: 'पिकअपच्या धडकेत मोटारसायकलस्वार ठार'; वाकी (शिवणे) परिसरातील घटना, पिकअप अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील वाकी (शिवणे) परिसरात पिकअप व दुचाकीचा भीषण अपघात होऊन दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. २) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली..हरिदास दामोदर जाधव (वय ५२, रा. वाकी-शिवणे, ता. सांगोला) हे आपल्या एमएच ४५ के ५४४७ या क्रमांकाच्या दुचाकीवरून जात होते. महूद- सांगोला रोडवरील धाराशिव सहकारी साखर कारखान्याजवळ समोरून येणाऱ्या पिकअपने (एमएच १३ डीक्यू १६०६) दुचाकीला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी जबर होती की हरिदास जाधव गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले. या अपघातात त्यांच्या दुचाकीचेही अंदाजे १० ते २० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे..या अपघातानंतर पिकअप चालकाने वाहनासह घटनास्थळावरून पलायन केले असून, त्याचा शोध पोलिस घेत आहेत. फिर्याद सचिन बाळासाहेब जाधव (वय २८, रा. वाकी-शिवणे) यांनी सांगोला पोलिस ठाण्यात दिली असून, अनोळखी पिकअप चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस हेड कॉन्स्टेबल बोराटे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.