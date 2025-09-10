MP Dhairyasheel Mohite Patil: 'मुरुम उपसा प्रकरणी केंद्रीय वन सचिवांकडे तक्रार'; खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांचे केंद्रीय वन सचिवांना निवेदन

पंढरपूर : माढा तालुक्यातील कुर्डू येथील बेकायदेशीर मुरूम उपसा प्रकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता याच गावातील वन विभागाच्या क्षेत्रातून बेकायदेशीर मुरुम उपसा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या बाबत केंद्रीय वन सचिव तन्मय कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून या तक्रारीची केंद्रीय वन सचिवांनी गंभीर दखल घेतली आहे. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.कुर्डू येथील वन विभागाच्या हद्दीतून बेकायदेशीर मुरुम उपसा करण्यात आला असून प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माढ्याचे शरद पवार गटाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात खासदार मोहिते पाटील यांनी मंगळवारी (ता.9) दिल्लीत केंद्रीय वन सचिव यांची भेट घेवून लेखी निवेदन दिले आहे. त्यानंतर हे प्रकरण आता थेट दिल्ली दरबार पोचले आहे. त्यामुळे येथील मुरुम उपसा प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे..कुर्डू येथील बेकायदेशीर मुरुम उपशावर पोलिसांनी कारवाई करु नये, यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस महिला अधिकारी अंजना कृष्णा यांना राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या पदाधिकार्याच्या मोबाईलवरुन तंबी दिल्याचा व्हीडीओ समाज माध्यमात व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर अजित पवार यांच्यावर चोहोबाजूंनी टिका सुरु आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही याची दखल घेतली असून सविस्तर अहवाल मागवल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. आहे. त्यामुळे येथील मुरूम प्रकरण आणखी किती खोलवर जातेय याची चर्चा सुरु आहे..या प्रकरणात आता खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी उडी घेत आहे. त्यांनी येथील वन विभागाच्या क्षेत्रातून बेकायदेशीर मुरुम उपसा केल्याची तक्रार केली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी केंद्रीय वन सचिव तन्मय कुमार यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची धग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..माढा मतदार संघातील मेंढापूर येथील वन विभागाच्या हद्दीतून ही मागील काही दिवसांपूर्वी मुरुम माफियांनी बेकायदेशीर मुरूम उपसा केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. याप्रकरणामध्ये वन विभागाच्या अधिकार्यांचा हात असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. यानिमित्ताने माढ्यातील मुरुम माफियांचे अनेक कारनामे समोर येऊ लागले आहेत. मेंढापूर येथील वन विभागाच्या क्षेत्रातून केलेल्या बेकायदेशीर मुरुम उत्खनन प्रकरणाची विभागीय पातळीवर चौकशी सुरु आहे. अशातच आता खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी माढ्याच्या वन विभागाच्या क्षेत्रातून होणार्या बेकायदेशीर मुरुम उपशाची तक्रार केली आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.मेंढापूर व कुर्डू येथील वन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन करण्यात आले आहे. याबाबत वन विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. मेंढापूरच्या उत्खनन प्रकरणात स्थानिक अधिकार्यावर कारवाई करावी अशी मागणी विभागीय वन आयुक्तांकडे केली आहे. ( दादासाहेब चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते व वन्यजीव प्रेमी, पंढरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.