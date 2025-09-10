सोलापूर

MP Dhairyasheel Mohite Patil: 'मुरुम उपसा प्रकरणी केंद्रीय वन सचिवांकडे तक्रार'; खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांचे केंद्रीय वन सचिवांना निवेदन

Murum Excavation Case: कुर्डू येथील वन विभागाच्या हद्दीतून बेकायदेशीर मुरुम उपसा करण्यात आला असून प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माढ्याचे शरद पवार गटाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केली आहे. दिल्लीत केंद्रीय वन सचिव यांची भेट घेवून लेखी निवेदन दिले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
पंढरपूर : माढा तालुक्यातील कुर्डू येथील बेकायदेशीर मुरूम उपसा प्रकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता याच गावातील वन विभागाच्या क्षेत्रातून बेकायदेशीर मुरुम उपसा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या बाबत केंद्रीय वन सचिव तन्मय कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून या तक्रारीची केंद्रीय वन सचिवांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

