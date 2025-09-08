MP Dhairyasheel Mohite-Patil: दबावापोटी अजित पवारांवर प्रोटोकॉल सोडून बोलण्याची वेळ: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील; मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे

सोलापूर: माढा तालुक्यातील कुर्डू येथील मुरूम उपशाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परीविक्षाधिन उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंजली कृष्णा यांना धमकावल्याच्या व्हिडिआने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणी खुद्द अजितदादांनी खुलासाही केलेला आहे. याप्रकरणी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी खुलासा केला आहे. ‘एका मध्यस्थी व्यक्तीच्या दबावापोटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर प्रोटोकॉल सोडून बोलण्याची वेळ आली,’ असे मोहिते पाटील यांनी म्हटले आहे..MLA Shashikant Shinde:'मराठा बांधवांकडून शशिकांत शिंदेंचा सत्कार'; ल्हासुर्णेत कार्यक्रम, नवी मुंबईत आंदोलकांची राहणे व जेवणाची सोय.गारवाडपाटी (ता. माळशिरस) येथील आंदोलनानंतर धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, माढा तालुक्यातील कुर्डू येथे घडलेला सर्व प्रकार समोर आला आहे, त्यापेक्षा वेगळाच आहे. आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांना जी काही फोनाफोनी झाली. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्तरावरील लोकप्रतिनिधी हे खाली (छोट्या अधिकाऱ्यांना) सहसा कुठे फोन लावत नाहीत. मी फार जवळून या सर्व गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. एक तर ते जिल्हा पोलिस अधीक्षक किंवा जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निर्देश देतात आणि सत्यता पडताळून कार्यवाही करा, अशा सूचना करतात..कुर्डू गावात वेगळीच घटना घडलेली आहे. एका व्यक्तीने डीवायएसपी अंजली कृष्णा यांची रेड पडल्याचे दुसऱ्या एका व्यक्तीला सांगितले. त्या व्यक्तीने डीवायएसपी कृष्णा यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनी ऐकले नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीने कॅमेऱ्यात दिसणाऱ्या व्यक्तीला घेऊन कॉन्फरन्स कॉल करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोनवर घेतलं. त्या व्हिडिओत दिसणाऱ्या व्यक्तीने थेट अजित पवारांना फोन लावला नव्हता. जो मध्यस्थी व्यक्ती होता, त्याने अजित पवार यांना फोन लावला होता. त्या मध्यस्थीच्या दबावापोटी अजितदादांना प्रोटोकॉल सोडून अधिकाऱ्याला बोलण्याची वेळ आली, असेही खासदार मोहिते पाटील यांनी म्हटले आहे..Solapur Accident: 'साेलापूरमध्ये मिरवणुकीदरम्यान चिमुकल्याचा मृत्यू'; तीनचाकी माल वाहतूक रिक्षाची धडक, मराठा वस्ती चौकात अपघात.पालकमंत्री गोरे यांना माझी विनंती आहे की, कुर्डूमधील सरकारी जमिनीवरील करोडो रुपयाचा मुरूम आजपर्यंत चोरीला गेला आहे. मागासवर्गीय समाजाचे अनेक लोक नोकरी, उदरनिर्वाहनिमित्त पुणे, मुंबईला गेले आहेत. त्यांच्या शेतातूनही किती मुरूम गेलेला आहे, हे तपासण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी ‘सुमोटो’ प्रमाणे त्यांनी तपासणी करावी, अशी मागणीही मोहिते पाटील यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे. खरे गुन्हेगार आणि मुरूम माफिया यांची चौकशी करण्यात यावी. त्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.