MP Dhairyasheel Patil: उजनी प्रदूषणाबाबत केंद्र सकारात्मक, राज्य शासन उदासीन: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील;'आगामी निवडणुका मविआ एकत्रितच लढणार'

MVA Will Contest Elections Unitedly: पंढरपूर- सातारा, पंढरपूर- कुर्डुवाडी व माळशिरस- कुर्डुवाडी या केंद्रीय रस्त्यांची झालेली कामे व्यवस्थित न झाल्यामुळे व अर्धवट स्थितीत सोडून दिल्यामुळे आतापर्यंत २५ लोकांचे बळी गेले असून, याबाबत संबंधित ठेकेदारांना मार्च अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
MP Dhairyasheel Mohite-Patil: Centre positive on Ujani pollution; MVA united for upcoming elections.

MP Dhairyasheel Mohite-Patil: Centre positive on Ujani pollution; MVA united for upcoming elections.

सकाळ वृत्तसेवा
करकंब : उजनी धरणातील प्रदूषित पाण्यामुळे भीमा नदीकाठच्या लोकांचे, जनावरांचे आणि जमिनीचेही आरोग्य धोक्यात आले आहे. याबाबत आपण केंद्र शासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रानेही महाराष्ट्र शासनाला अवगत केले असून, उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, याबाबत शासनच उदासीन असल्याचे मत माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी व्यक्त केले.

