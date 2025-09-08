सोलापूर

MP Dhairyasheel Mohite Patil: काम सुरू करा, अन्यथा मंत्रालयात घुसू: खासदार मोहिते-पाटील; गारवाड पाटी येथे नीरा देवघरच्या पाण्यासाठी रास्ता रोको

Neera Deoghar Water Issue Sparks Protest: काम सुरू झाले नाही तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करावे लागले तरी मागे हटणार नाही. सरकार बहिरे झाले आहे. त्याच्या कानावर शेतकऱ्यांची हाक जात नाही. या सरकारला जाग आणण्यासाठी आमचा लढा सुरू असल्याची आक्रमक भूमिका माढा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केले.
"MP Mohite-Patil warns government during Garwad Pati protest for Neera Deoghar water supply."

"MP Mohite-Patil warns government during Garwad Pati protest for Neera Deoghar water supply."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळशिरस/पिलीव: माळशिरस तालुक्यातील २२ गावांच्या माथ्यावरील दुष्काळाचा कलंक कायमचा पुसून टाकण्यासाठी नीरा देवघरचे पाणी मिळणे गरजेचे आहे. आम्ही संबंधित विभागाला काम सुरू करण्यासाठी ५० दिवसांचा कालावधी देत आहोत. काम सुरू झाले नाही तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करावे लागले तरी मागे हटणार नाही. सरकार बहिरे झाले आहे. त्याच्या कानावर शेतकऱ्यांची हाक जात नाही. या सरकारला जाग आणण्यासाठी आमचा लढा सुरू असल्याची आक्रमक भूमिका माढा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
water
district
Maharashtra Politics
Protest
Dr. Dhawalsinh Mohite Patil
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com