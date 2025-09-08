MP Dhairyasheel Mohite Patil: काम सुरू करा, अन्यथा मंत्रालयात घुसू: खासदार मोहिते-पाटील; गारवाड पाटी येथे नीरा देवघरच्या पाण्यासाठी रास्ता रोको

माळशिरस/पिलीव: माळशिरस तालुक्यातील २२ गावांच्या माथ्यावरील दुष्काळाचा कलंक कायमचा पुसून टाकण्यासाठी नीरा देवघरचे पाणी मिळणे गरजेचे आहे. आम्ही संबंधित विभागाला काम सुरू करण्यासाठी ५० दिवसांचा कालावधी देत आहोत. काम सुरू झाले नाही तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करावे लागले तरी मागे हटणार नाही. सरकार बहिरे झाले आहे. त्याच्या कानावर शेतकऱ्यांची हाक जात नाही. या सरकारला जाग आणण्यासाठी आमचा लढा सुरू असल्याची आक्रमक भूमिका माढा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.गारवाडपाटी (ता. माळशिरस) येथे नीरा देवघर पाणी संघर्ष समितीच्यावतीने आयोजित रास्ता रोको आंदोलनात खासदार मोहिते पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार उत्तमराव जानकर, संग्रामसिंह जहागीरदार, शहाजी ठवरे, बाबासाहेब माने, पांडुरंग वाघमोडे, गौतम माने, तुकाराम देशमुख, अप्पा कर्चे, दत्ता मगर, अजय सकट, सादिक सय्यद, सुरेश टेळे, डॉ. मारुती पाटील, विष्णू घाडगे व शेकडोंच्या संख्येने २२ गावातील नागरिक उपस्थित होते..खासदार मोहिते पाटील म्हणाले, सरकारकडे हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते करण्यासाठी पैसे आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असलेल्या नीरा देवघरच्या पाणी योजनेसाठी पैसे नाहीत. गेली ३० वर्षे सरकार माळशिरस तालुक्याला पाणी देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. आमदार जानकर म्हणाले, सरकारला जाग आणण्यासाठी, येथील शेतकऱ्यांची व्यथा, वेदना सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी आम्ही शिंगोर्णी ते कोथळे अशी १०३ किमी पायी संघर्ष यात्रा काढली. या नीरा देवघरच्या पाण्यासाठी मी विधानसभेत प्रश्नही विचारला. .नीरा देवघरच्या पाण्याच्या प्रकल्पाइतका कोणताही जुना प्रकल्प महाराष्ट्रात मागे राहिला नाही. गोसे खुर्द योजनेला सरकार ३० हजार कोटी रुपये देऊ शकते. पण नीरा देवघरच्या प्रकल्पासाठी तुमच्याकडे २ हजार कोटी रुपये नाहीत. सरकार मुद्दाम मतांच्या राजकारणासाठी हा प्रकल्प रखडवत आहे. येत्या ५० दिवसात जर या कामाचे टेंडर नाही निघाले तर शेतकऱ्यांना घेऊन मंत्रालयात घुसायला कमी करणार नाही.यावेळी उपअभियंता प्रफुल्ल भावेकर म्हणाले, नीरा देवघर लाभ क्षेत्रात चार तालुके येतात. त्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुका एक आहे. लवकरच या तालुक्यातील कामे कशी सुरू होतील व शेतकऱ्यांना लाभ कसा होईल, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.या गावांसाठी होतेय पाण्याची मागणीपिंपरी, फडतरी-निटवेवाडी, लोणंद, लोंढे - मोहितेवाडी, गिरवी, भांब, रेडे, कण्हेर, गोरडवाडी, इस्लामपूर, कारुंडे, कोथळे, चांदापुरी, जळभावी, तरंगफळ, पठाणवस्ती, सुळेवाडी, शिंगोर्णी, बचेरी, गारवाड, झिंजेवस्ती, काळमवाडी व पिलीव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.