Praniti Shinde: सत्ताधारी लोकच खरातचे काहीतरी करवतील: खासदार प्रणिती शिंदे यांचा संशय, महिला आरक्षण अधिवेशनावरही टीका..

सोलापूर: सरकारमधील काही मंत्री, अधिकारी आणि अशोक खरात यांची शंभर टक्के मिलीभगत आहे. काही पुरावे बाहेर येणार आहेत. पण, त्याआधीच सत्ताधारी पक्षातील लोकच खरातचे काहीतरी करवतील, असा संशय खासदार प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केला..भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन केल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. रुपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकर यांनी बँकेची खाती बनावट असल्याचा दावा केला आहे. त्यावर तसे पुरावे मिळाल्याचे प्रणिती शिंदे यांनी म्हटले. तसेच, एकीकडे महिला आरक्षणाची चर्चा होत असताना नाशिकसारख्या शहरात महिलांचे शोषण होत असेल, तर ते गंभीर असल्याचीही त्यांनी टीका केली..नरेंद्र मोदी सरकारने उद्यापासून महिला आरक्षणावर तीन दिवसांचे संसदेचे अधिवेशन बोलावले आहे. पण २०२३ मध्ये महिला विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याआधी काँग्रेसने पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता तीस महिन्यांनंतर महिला आरक्षण लागू करण्याबाबत मोदी सरकारला जाग आली आहे, अशी टीका खासदार शिंदे यांनी केली..राज ठाकरेंच्या विचारांशी सहमतमनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या विचारांशी मी सहमत आहे. माझ्याकडे वर्गणी मागण्यासाठी येतात, तेव्हा मी सांगते की, मी वर्गणी देणार नाही. वस्तूरूपात काही द्यायचे असेल तर देईन. फक्त जयंती, पुण्यतिथीनिमित्त नव्हे, तर वर्षभर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार जगले पाहिजेत. संविधान आणि लोकशाही संकटात आलेली आहे. त्यामुळे आज बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज असल्याचेही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.