Solapur News: आरोपीला फाशी द्या, शक्ती कायदा लागू करा! नसरापूर अत्याचारप्रकरणी दोन्ही खासदारांसह सर्वपक्षीय नेते आक्रमक

सोलापूर: पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार व हत्येच्या घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी दोन्ही महिला खासदार आक्रमक झाल्या. खासदार वाघमारे यांनी निषेध आंदोलनात सहभागी होत फाशीची मागणी केली, तर खासदार प्रणिती शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत आरोपीला तत्काळ फाशी द्या, शक्ती कायदा लागू करा व मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली..चिमुरडीच्या अत्याचारप्रकरणी आज सर्वपक्षीय निषेध मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सत्ताधारी भाजप, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह काँग्रेसचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी खासदार ज्योती वाघमारे, महापौर विनायक कोंड्याल, शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, नगरसेवक अमोल शिंदे, चेतन नरोटे, सातलिंग शटगार यांच्यासह महिला व तरुणींचा सहभाग होता..जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर झालेल्या निषेध आंदोलनात तळपत्या उन्हात सर्वच पदाधिकारी घामाघूम झाले होते. मात्र, चिमुकलीस न्याय देण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक एकत्र येत आरोपीस कठोर शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी खासदार वाघमारे यांनी घोषणाबाजी करत या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत आरोपीस फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आंदोलनात सहभागी न होता स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला दोषी ठरवले..राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती पूर्णपणे ढासळली असून महाराष्ट्रात गुन्हेगारांच्या मनातून पोलिसांचा धाक संपला आहे. नसरापूरमध्ये एका निष्पाप चिमुकलीवर बलात्कार करून अत्यंत क्रूर पद्धतीने तिची हत्या करण्यात आली. ही घटना केवळ संतापजनक नाही, तर संपूर्ण समाजाला हादरवणारी आहे. त्या चिमुकलीचे फोटो पाहिल्यानंतर अंगावर शहारे येतात व मनात प्रखर चीड निर्माण होते. अशा वासनेने पिसाळलेल्या नराधमाला तत्काळ फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी त्यांनी केली..मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावासाडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार होऊन हत्या झाली असताना मुख्यमंत्री आणि सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीतील जल्लोष साजरा करणे, पेढे वाटणे आणि उद्घाटनांचे कार्यक्रम घेणे ही अत्यंत असंवेदनशील बाब आहे. राज्यात महिलांवर व अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होत असताना सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या वेदनेचे काहीही भान राहिलेले दिसत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी खासदार शिंदे यांनी केली.