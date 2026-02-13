सोलापूर

Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडक्या बहिणींना गुड न्यूज! आता एकदमच मिळणार 6000 रुपये; 'ई-केवायसी'साठी 'या' तारखेपर्यंत मुदतवाढ

e-KYC Mandatory for Ladki Bahin Yojana Beneficiaries : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ३१ मार्चपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास डिसेंबर ते मार्चचे ६ हजार रुपये एप्रिलमध्ये मिळणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Ladki Bahin Yojana Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना ‘ई-केवायसी’ बंधनकारक आहे. पण, ‘ई-केवायसी’ करताना झालेल्यांना त्रुटी दुरुस्तीसाठी पर्याय खुला करून दिला आहे. दुसरीकडे ‘ई-केवायसी’ राहिलेल्या महिलांसाठी मुदतवाढही (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana e-KYC Deadline) दिली आहे.

