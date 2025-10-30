सोलापूर
Solapur News: 'पार्क चौपाटीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात'; जिल्हा व उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या बाजूने निकाल
Park Chowpatty Controversy Escalates: इंदिरा गांधी स्टेडिअमवर आंतरराष्ट्रीय सामने व्हावेत, यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेतून स्टेडिअमचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. यासाठी २२ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहे. २०२१ मध्ये या कामाची निविदा काढली तेव्हापासून पार्क चौपाटीच्या जागेचा विषय न्यायप्रविष्ट झाला आहे.
सोलापूर : मुळे पॅव्हेलियनसह चार हुतात्मा पुतळा परिसराचा कायापालट करण्यासाठी स्मार्ट सिटीने २२ कोटी ७२ लाख रुपयांची कामे केली आहे. परंतु या ठिकाणी पार्किंगच्या जागेवर अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या पार्क चौपाटीमुळे जागेच्या वाद न्यायालयात गेला. जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाला दिला आहे. आता येथील खाद्यविक्रेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.