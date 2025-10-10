..अन्‌ मुनियाच्या पिल्लांची आईशी झाली भेट! 'पोफळज शाळेतील मुलांची संवेदनशीलता'; पर्यावरणाशी नाते अन् पक्षीप्रेमाची शिकवण

केत्तूर: निसर्ग संवर्धनाची खरी शिकवण देणारी एक हृदयस्पर्शी घटना पोफळज (ता. करमाळा) येथे घडली. जिल्हा परिषद शाळेच्या परिसरात पडलेल्या ठिपकेवाला छातीचा मुनिया पक्ष्यांच्या पिल्लांना शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी प्रेमाने आश्रय देत, त्यांच्या आईशी पुन्हा भेट घडवून आणली. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गाबद्दल संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण झाली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.शाळेच्या प्रांगणात काही विद्यार्थ्यांना झाडाखाली पडलेले मुनिया पक्ष्यांचे घरटे आणि पिल्ले दिसली. तत्काळ शिक्षक जहाँगीर सय्यद यांना माहिती दिली. मुख्याध्यापक विलास दुरंदे यांनी पुढाकार घेत शिडी आणली, आणि शिक्षक जहाँगीर सय्यद व विद्यार्थ्यांच्या मदतीने ते घरटे सुव्यवस्थित तयार करून पिल्लांसह झाडावर पूर्ववत सुरक्षितरीत्या ठेवले. काही वेळ निरीक्षणानंतर पिल्लांचे आई-वडील परत आले आणि आपल्या पिल्लांना प्रेमाने अन्न देऊ लागले. हा देखावा पाहून शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. शिक्षिका रेखा साळुंके, शुभांगी बोराटे, मुमताज पठाण आणि वैष्णवी आव्हाड यांनी प्रोत्साहन दिले..निसर्ग हीच खरी शाळा आहे. विद्यार्थ्यांनी दाखवलेली संवेदनशीलता आणि काळजी हीच खरी शिक्षणाची ओळख आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणीय संस्कार रुजविण्यासाठी सर्व शिक्षकांचे सहकार्य घेऊन विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.- विलास दुरंदे, मुख्याध्यापक, जि.प.शाळा पोफळज, ता. करमाळा.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .ठिपकेवाला छातीचा मुनिया : वैशिष्ट्ये अन् सवयीठिपकेवाला छातीचा मुनिया हा आकाराने लहान पण अत्यंत आकर्षक पक्षी आहे. त्याच्या छातीवर असलेले शुभ्र ठिपक्यांचे नमुने त्याला वेगळेपण देतात. गवताच्या बिया लहान कीटक हे त्याचे मुख्य खाद्य आहे. छोट्या झुडपांमध्ये किंवा बांबूच्या झाडांत गवताच्या लांब पानांपासून साधारण गोलाकार घरटे बांधतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.