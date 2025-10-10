सोलापूर

..अन्‌ मुनियाच्या पिल्लांची आईशी झाली भेट! 'पोफळज शाळेतील मुलांची संवेदनशीलता'; पर्यावरणाशी नाते अन् पक्षीप्रेमाची शिकवण

Lessons in Nature and Bird Love: जिल्हा परिषद शाळेच्या परिसरात पडलेल्या ठिपकेवाला छातीचा मुनिया पक्ष्यांच्या पिल्लांना शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी प्रेमाने आश्रय देत, त्यांच्या आईशी पुन्हा भेट घडवून आणली. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गाबद्दल संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण झाली आहे.
Children of Pofalaj School watch with fascination as Muniya’s chicks are reunited with their mother, promoting environmental awareness.

केत्तूर: निसर्ग संवर्धनाची खरी शिकवण देणारी एक हृदयस्पर्शी घटना पोफळज (ता. करमाळा) येथे घडली. जिल्हा परिषद शाळेच्या परिसरात पडलेल्या ठिपकेवाला छातीचा मुनिया पक्ष्यांच्या पिल्लांना शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी प्रेमाने आश्रय देत, त्यांच्या आईशी पुन्हा भेट घडवून आणली. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गाबद्दल संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण झाली आहे.

