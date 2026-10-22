Solapur News: सहा हजार थकवून पाच हजारांची मदत; ही कसली दिवाळी! 'नमो शेतकरी'चा नववा, दहावा हप्ता रखडला; पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपेना

सोलापूर: नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे दोन हप्ते थकीत असताना दुष्काळी मदत म्हणून दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम देण्याची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याची टीका होत आहे. राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेचे नववा आणि दहावा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. या दोन हप्त्यांपोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे चार हजार रुपये मिळणे बाकी आहे. आता अकराव्या हप्त्याची वेळ जवळ आली असताना त्याबाबतही अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे थकीत मदतीचे काय, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दरम्यान, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २४ वा हप्ता नोव्हेंबरमध्ये जमा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हप्ता वितरणासाठी प्रशासकीय पातळीवर पूर्वतयारी सुरू असून, लाभार्थ्यांच्या याद्या तपासणे आणि त्रुटींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हप्ता जमा करण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये, तर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून अतिरिक्त सहा हजार रुपये दिले जातात. दोन्ही योजनांचे मिळून वर्षाला १२ हजार रुपये तीन समान हप्त्यांत मिळतात. नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता २५ मार्च २०२६ रोजी जमा झाला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ आणि एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीतील दोन हप्ते रखडले आहेत..३, ७०० कोटींची मागणी प्रलंबित राज्यातील सुमारे ९२ लाख, तर सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे पाच लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. नवव्या आणि दहाव्या हप्त्यांसाठी कृषी विभागाने राज्य सरकारकडे तीन हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. पीएम किसानचा २४ वा हप्ता जमा झाल्यानंतर ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीतील नमो शेतकरी योजनेच्या अकराव्या हप्त्याची मागणी केली जाणार आहे. मात्र, आधीचे दोन हप्ते कधी मिळणार, याबाबत सरकारकडून स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे..शेतकऱ्यांच्या मदतीचे गणित : पीएम किसान : वर्षाला सहा हजार रुपये. नमो शेतकरी : वर्षाला सहा हजार रुपये. थकीत हप्ते : नमो शेतकरी योजनेचे नववा व दहावा हप्ता. निधीची मागणी : तीन हजार ७०० कोटी रुपये. लाभार्थी : राज्यात सुमारे ९२ लाख; जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...\rनमो शेतकरी योजनेचे हप्ते थकीत असताना दुष्काळी मदत म्हणून पाच हजार रुपयांचे अग्रीम जाहीर करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. ही फसवणूक असून, शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे. - विजय रणदिवे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.