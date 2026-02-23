Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठसाठी जबरदस्तीने मोजणीचे राज्यभर पडसाद; परभणीतील महिला शेतकऱ्यांना मारहाण, बाधित शेतकरी संतप्त!

सोलापूर : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, या मागणीसाठी दोन वर्षांपासून बाधित शेतकरी एकजुटीने संघर्ष करीत आहेत. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी शक्तिपीठ महामार्गासाठी शासनाकडून संयुक्त मोजणी सुरू आहे. या मोजणीला शेतकऱ्यांमधून प्रचंड विरोध होत आहे. परभणी येथे महिला शेतकऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीचे राज्यातील बाधित शेतकरी संतप्त झाले आहेत. राज्यभर आज आंदोलन करण्यात येणार नाही..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...परभणी येथील शेतकऱ्यांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीविरोधात सोमवारी (ता.२३) राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे, शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने शासनाचा जाहीर निषेध. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज भव्य धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जीव देऊ पण शक्तिपीठ महामार्गाला एक इंच जमीन देणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे- दिगंबर कांबळे, राज्य अध्यक्ष, शक्तिपीठ महामार्ग, शेतकरी संघर्ष समिती.परभणी जिल्ह्यात ज्या प्रकारे महिला शेतकऱ्यांची धरपकड करून महसूल व पोलिस प्रशासनाने मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला तो प्रकार अत्यंत निदंणीय आहे. तरी बाधित शेतकऱ्यांनी मोजणी अधिकाऱ्यांना वावरत पाय ठेवू दिलेला नाही. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकरी जमीन देण्यास विरोध आणखी तीव्र केला जाईल.- रविराज पाटील, बाधित शेतकरी, हत्तीज, ता. बार्शी.परभणी जिल्ह्यात पोलिस प्रशासनाकडून झालेल्या दडपशाहीचा मी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जाहीर निषेध करतो. तिथे जो प्रकार घडला त्यावरुन इंग्रजांच्या काळातील जालियनवाला बागेतील घटनेची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही. त्यांनतर जनरल डायरची काय अवस्था झाली हे जगाने पाहिले आहे. म्हणून प्रशासनाने शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न चर्चेने सोडवावा, अन्यथा क्रियेची प्रतिक्रिया ही उमटणारच. शेतकऱ्यांच्यावर बळजबरी करू नये.- उमेश देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...काही ठिकाणी निरक्षर शेतकऱ्यांना प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती न देता मोजणी सुरू केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. दडपशाहीची भावना निर्माण करणारी कोणतीही कार्यपद्धती लोकशाही तत्त्वांना साजेशी नाही. भूसंपादन प्रक्रिया ही विश्वास, पारदर्शकता आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारित असली पाहिजे. भीती किंवा दबावावर असू नये.- अजित जाडकर, बाधित शेतकरी, जवळगाव ता. बार्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.