सोलापूर

Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठसाठी जबरदस्तीने मोजणीचे राज्यभर पडसाद; परभणीतील महिला शेतकऱ्यांना मारहाण, बाधित शेतकरी संतप्त!

Violent land survey for Shakti Peeth sparks outrage in Parbhani: शेतकऱ्यांचा शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध; परभणीतील महिला शेतकऱ्यांवर मारहाण
Forced Survey Sparks Anger: Parbhani Farmers and Women Attack Victims

Forced Survey Sparks Anger: Parbhani Farmers and Women Attack Victims

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, या मागणीसाठी दोन वर्षांपासून बाधित शेतकरी एकजुटीने संघर्ष करीत आहेत. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी शक्तिपीठ महामार्गासाठी शासनाकडून संयुक्त मोजणी सुरू आहे. या मोजणीला शेतकऱ्यांमधून प्रचंड विरोध होत आहे. परभणी येथे महिला शेतकऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीचे राज्यातील बाधित शेतकरी संतप्त झाले आहेत. राज्यभर आज आंदोलन करण्यात येणार नाही.

Loading content, please wait...
Parbhani
Farmer
district
Woman
Solapur
Shaktipeeth Highway

Related Stories

No stories found.