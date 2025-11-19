सोलापूर

Solapur Politics:'दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा काँग्रेसमध्‍ये प्रवेश'; पक्ष बळकटीचे दिले आश्वसन..

Major Political Shift in South Solapur as NCP: खासदार प्रणिती शिंदे यांनी स्वागत केले. यावेळी महादेव बिराजदार म्हणाले, आम्ही सर्व कार्यकर्ते काँग्रेस पक्षाचे काम प्रामाणिकपणे करून काँग्रेस पक्ष बळकट करण्यासाठी काम करू असे म्हणाले.
Major Political Shift in South Solapur as NCP, BJP Cadres Enter Congress

सोलापूर: दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष महादेव बिराजदार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप कार्यकर्त्यांचा खासदार प्रणिती शिंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सातलिंग शटगार यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.

