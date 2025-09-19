सोलापूर

Umesh Patil: 'राष्ट्रवादी काँग्रेसची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर'; उमेश पाटील यांनी काम तळागाळापर्यंत पोचविण्याच्या दिल्या सूचना

NCP Announces Jumbo Executive Committee: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ध्येय धोरणे तळागाळापर्यंत पोचवा अशा सूचना जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना दिल्या. जिल्हा कार्यकारिणी व विविध सेल विभागाच्या निवडीचा कार्यक्रम मोहोळ येथे झाला. यावेळी ते बोलत होते.
"Umesh Patil to NCP Workers: Take the Party’s Work to the Grassroots"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

NCP
district
Maharashtra Politics
Congress Party
Umesh Patil
Solapur

