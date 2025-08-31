Solapur politics:'साेलापूर जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचा तिढा सुटेना, मविआचा मेळ लागेना'; जिल्हा परिषद निवडणूक, खासदारांची भूमिका महत्त्वाची

-प्रमोद बोडके सोलापूर : जिल्हा परिषदेवर स्वबळातून भाजपचा झेंडा फडकविण्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे कामाला लागले आहेत. त्यांचे विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीत मात्र सध्या सन्नाटा दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षाचा घोळ अद्यापही मिटला नाही. काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष नावालाच उरल्याने त्यांचे लक्ष महाविकासमधील मोठा भाऊ असलेल्या राष्ट्रवादीकडे लागले आहे. राष्ट्रवादीतील जिल्हाध्यक्षाचा तिढा सुटेना अन् महाविकासचा मेळ लागेना, अशीच स्थिती सध्या दिसत आहे..Maratha Reservation: एक हाक अन् हजारो भाकऱ्यांची रसद..! 'कऱ्हाड शहरासह तालुक्याची मुंबईतील आंदोलनकर्त्यांसाठी धाव'; टेंपोभर साहित्य रवाना.भाजपचा दाखला देत माजी जिल्हाध्यक्ष बळिराम साठे यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी दोन जिल्हाध्यक्षांचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावावर अजूनही ‘करू अन् बघू’ची आश्वासने आणि ‘तारीख पे तारीख’ मिळत आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे हे सोलापूरच्या दोन जिल्हाध्यक्षांचा तिढा कसा सोडविणार, या प्रश्नात राष्ट्रवादीचा आणि महाविकास आघाडीचा शुभारंभ अडकलेला दिसत आहे. नूतन जिल्हाध्यक्ष वसंतराव देशमुख यांना जिल्हाध्यक्षपदाची संधी मिळून जवळपास तीन महिने झाले आहेत, परंतु जिल्हाध्यक्षाचा तिढा सुटत नसल्याने त्यांनाही मनसोक्त काम करताना अडचणी येत असल्याचे दिसते..जिल्हा परिषद- पंचायत समित्या व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी म्हणून जिल्ह्यातील तीन खासदारांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, सोलापूरच्या काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे आणि धाराशिवचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार ओम राजे निंबाळकर यांचा एकोपा व समन्वय महाविकास आघाडीसाठी निर्णायक असणार आहे. राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षाचा तिढा सुटल्यानंतर महाविकासच्या घडामोडींना अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे..नव्या फॉर्म्यूल्याकडे लक्षमहाविकास आघाडीत राष्ट्रवादीकडे एक खासदार आणि चार आमदार आहेत. शिवसेनेकडे एक खासदार व एक आमदार आहे. काँग्रेसकडे फक्त एक खासदार आहे. लोकसभा निवडणुकीतील समान यशानंतर या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या डोक्यात हवा गेल्याचे दिसले. त्याचा परिणाम विधानसभेला राष्ट्रवादी वगळता शिवसेना आणि काँग्रेसचा निकाल लागला. विधानसभेचा निकाल आणि त्यानंतर झालेले पक्षांतर याचा संदर्भ घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी जागा वाटपाचा महाविकासचा नवा फॉर्म्यूला येणार आहे. नव्या फॉर्म्यूल्यात थोरला भाऊ राष्ट्रवादीच असेल. शिवसेना आणि काँग्रेसचा वाटा किती? याबद्दल खरी उत्सुकता असणार आहे..माेठी बातमी!'महिलांना लुटणाऱ्याचा एन्काउंटर'; सातारा पोलिसांवर पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापुरात हल्ला, २२ गंभीर गुन्हे.कार्यकारिणीही थांबलीराष्ट्रवादीचे नूतन जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी जिल्हाभर फिरून, त्या-त्या जिल्ह्यांतील प्रमुख नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना भेटून नव्या कार्यकारिणीची यादी तयारही केली आहे. यादी तयार आहे पण बळिराम साठेंचे काय होणार? याचे ठोस उत्तर त्यांच्याकडेही नसल्याने नव्या निवडी थांबल्या आहेत. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांचे काय करायचे? आगामी निवडणुकीसाठी कोणाला बोलायचे आणि कोणाला सूचना द्यायच्या? याचेही कोडे त्यांना नक्कीच पडले असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.