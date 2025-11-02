सोलापूर

Mangalwedha News: मंगळवेढा शहरातील अनेक प्रश्न रखडले; राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट

Mangalwedha’s Development Stalled: कार्तिकी एकादशीच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंढरपूर दौऱ्यावर आले त्यावेळी अनिल सावंत यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
मंगळवेढा : शहराच्या लोकसंख्या वाढीबरोबर हद्दीबाहेर बांधकामे वाढल्यामुळे त्यांना सोयी सुविधा करणे पालिकेला अडचणी ठरत आहे. म्हणून पालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या हद्दवादवाढीचा प्रस्ताव आपल्या स्तरावर प्रलंबित असून त्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अनिल सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.नगरपालिका निवडणूकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने केलेली मागणी महत्त्वाची आहे पण या मागणीकडे सत्ताधारी पक्षाने का दुर्लक्ष का केले याची चर्चा शहारात सुरू झाली.

