Pandharpur Election Results: पंढरपूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची बाजी; भाजपसह परिचारक गटाला धक्का, कल्याणराव काळे, गणेश पाटील यांना नाकारले!

-भारत नागणेपंढरपूर: पंढरपूर तालुक्यातील ८ जिल्हा परिषद गटांपैकी भोसे, रोपळे, वाखरी, भाळवणी गटामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली. तर कासेगाव गटातून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीने भाजपला धुळ चारली. या निवडणुकीमध्ये भाजपला गोपाळपूर, करकंब, टाकळी येथे यश मिळवता आले आहे. पंचायत समितीच्या १६ जागांपैकी आमदार पाटील- भालके आघाडीने ८ जागा जिंकल्या आहेत तर भाजपलाही ८ जागा मिळाल्या आहेत. आज येथील शासकीय धान्य गोदामामध्ये मतमोजणी झाली. सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरवात झाली. सुरवातीला करकंब गटाची मतमोजणी सुरू झाली. करकंब गटामधून भाजपचे उमेदवार आदिनाथ देशमुख यांनी विजयाची सलामी दिली. दरम्यान, भोसे गटामध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला. ऐनवेळी भाजपची उमेदवारी घेतलेल्या प्रफ्फुलता पाटील यांचा धक्कादायक पराभव झाला. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या षन्मुखी कोरके यांनी बाजी मारली. रोपळे गटातूनही राष्ट्रवादीच्या गीतांजली साळुंखे निवडून आल्या आहेत..संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या वाखरी गटातून राष्ट्रवादीचे नेते कल्याणराव काळे यांचे बंधू समाधान काळे यांच्या पत्नी मोनिका काळे यांचाही पराभव झाला. राष्ट्रवादीच्या उमेदवार मयूरी बागल यांनी त्यांचा सुमारे आठशेहून अधिक मतांनी पराभव करत, काळे यांच्या राजकीय अस्तित्वाला धक्का दिला आहे. काळेंचा बालेकिल्ला असलेल्या भाळवणी गटातही भाजपचा पराभव झाला. येथेही राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया गायकवाड यांनी विजय मिळवला. भाळवणी पंचायत समिती गणातून ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख संभाजी शिंदे यांचा पराभव झाला. भाजपचे विजय शिंदे यांनी सुमारे दोन हजारांच्या मताधिक्यांनी विजय मिळवला. टाकळी गणातून भाजपच्या वंदना फाटे यांनी शिवसेनेचे नेते महेश साठे यांच्या पत्नी रोहिणी साठे यांचा पराभव केला. गोपाळपूर गटातून भाजपच्या दुर्गा अंकुशराव यांना अपेक्षेप्रमाणे विजय मिळवला. त्यांनी शिवसेनेच्या प्रियांका परांडे यांचा पराभव केला. कासेगाव जिल्हा परिषद गटातून भगीरथ भालके यांचे बंधू व्यंकट भालके यांनी तिरंगी लढतीमध्ये भाजपचे उमेदवार हरी गावंदरे व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे संजय वाघमारे यांचा सुमारे १४०० पेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला..प्रस्थापितांना नाकारलेतालुक्यातील कल्याणराव काळे, गणेश पाटील, संभाजी शिंदे, प्रशांत देशमुख या नेत्यांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. मतदारांनी नेत्यांच्या घरातील उमेदवारांपेक्षा सर्वसामान्य उमेदवारांना पसंती दिल्याचे दिसून आले. कल्याणराव काळे यांचे बंधू समाधान काळे व राष्ट्रवादीचे युवा नेते गणेश पाटील यांनी ऐनवेळी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. समाधान काळे यांच्या पत्नी मोनिका काळे यांना वाखरी येथून तर गणेश पाटील यांच्या मातोश्री प्रफ्फुलता पाटील यांनी भाजपची उमेदवारी देण्यात आली होती. दोन्ही नेत्यांच्या उमेदवारांचा धक्कादायक पराभव झाला आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी शिंदे, माजी उपसभापती प्रशांत देशमुख यांचाही पराभव झाला. मतदारांनी अनेक नवख्या उमेदवारांना पसंती दिल्याचे दिसून आले. निकाल जाहीर होताच विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी गुलालाची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा केला..परिचारकांची दमछाकमागील वेळी तालुक्यातील ८ पैकी ७ जागांवर परिचारक गटाने वर्चस्व मिळवले होते. यावेळी तीन जागा राखतानाही परिचारकांची मोठी दमछाक झाली. कासेगाव, भाळवणी गटातील पराभवामुळे तालुक्यातील एकहाती वर्चस्वालाही धक्का बसला आहे. तर पंचायत समितीमध्ये एकहाती सत्ता मिळवता आली नाही. त्यामुळे परिचारकांची या निवडणुकीत पीछेहाट झाल्याचे दिसून आले. ऐनवेळी आमदार अभिजित पाटील आणि भगीरथ भालके यांनी केलेल्या आघाडीला घवघवीत यश मिळाले आहे. पंचायत समितीच्या ८ जागा मिळवून त्यांनी परिचारकांसमोर मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. कासेगाव गटातून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे व्यंकट भालके यांनी बाजी मारली. मागील वेळी याच गटातून भगीरथ भालके यांचा पराभव झाला होता..सभापतिपदाचा ट्विस्टअत्यंत अटीतटीच्या लढतीमध्ये आमदार अभिजित पाटील यांनी करिष्मा दाखवला आहे. पाटील यांचे तब्बल सात तर भालके यांचा एक असे आठ उमेदवार निवडून आले आहेत. पंचायत समितीमध्ये भाजप आणि भालके-पाटील यांच्या आघाडीला आठ-आठ समान जागा मिळाल्या आहेत. समान जागांमुळे सभापतिपदाचा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. सभापतीच्या निवडीपूर्वी तालुक्यात राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे..