Solapur Politics: भाजप सोडून कोणासोबतही युती-आघाडीचा निर्णय; साेलापूर जिल्ह्यातील घडामोडींना वेग, राष्ट्रवादी कोअर कमिटीच्या बैठकीकडे लक्ष

सोलापूर : नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उद्यापासून (सोमवार, ता. १०) उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व अनगर नगरपंचायतीत भाजपच्या विरोधात कसे लढायचे? याची सोलापूर जिल्ह्यातील रणनीती येत्या दोन दिवसांत ठरणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्यासोबत आज झालेल्या बैठकीत भाजप सोडून कोणासोबतही युती/आघाडी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जिल्ह्यातील घडामोडींनाही वेग आला आहे. .आज मुंबईत झालेल्या बैठकीला माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील उपस्थित होते. या बैठकीनंतर जिल्ह्यातील रणनीतीबाबत विचारले असता त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख यांचा जवळपास सर्वच तालुक्यांचा दौरा झाला आहे. येत्या दोन दिवसात हे दौरे पूर्ण झाल्यानंतर कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे. जिल्ह्यात भाजपने स्वबळाचा निर्णय घेतला आहे. भाजपच्या स्वबळामुळे जवळपास सर्वच पक्षांनी भाजप विरोधात आघाडी करून लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप विरोधात लढताना स्थानिक आघाड्यांचा झेंडा वापरला जाण्याची शक्यता आहे..पहिल्या टप्प्यात बार्शी, पंढरपूर, अकलूज, अक्कलकोट, कुर्डुवाडी, करमाळा, सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ, मैंदर्गी, दुधनी या ११ नगरपरिषदा आणि अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय स्थानिक आघाडीचा फॉर्म्युला चालल्यास पुढे हाच फॉर्म्युला जिल्हा परिषद-पंचायत समिती व महापालिकेच्या निवडणुकीतही वापरला जाणार आहे. त्यामुळे नगरपरिषद निवडणुकीतून जिल्ह्याच्या राजकारणात अनेक नव्या समीकरणांचा जन्म होण्याची दाट शक्यता आहे..ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबईत पक्षाची बैठक झाली. भाजप सोडून कोणासोबतही युती/आघाडी करण्याचा निर्णय आज झाला. येत्या दोन दिवसात सोलापूरच्या कोअर कमिटीची बैठक घेऊन जिल्ह्याची रणनीती ठरविली जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात जाऊन तेथील पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ही चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर कोअर कमिटीची बैठक होईल.- धैर्यशील मोहिते-पाटील, खासदार, माढा.अशी आहे कोअर कमिटीमाजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख, कार्याध्यक्ष रवींद्र पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार उत्तम जानकर, आमदार राजू खरे, आमदार नारायण पाटील, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, माजी आमदार रमेश कदम, निरीक्षक शेखर माने, अनिल सावंत, विश्वास बारबोले, बाबूराव गायकवाड, सूरज देशमुख, विनंती कुलकर्णी, सुवर्णा शिवपुरे, धनंजय साठे, अरुण तोडकर, बाळासाहेब खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.