सोलापूर

Solapur Politics: 'राष्ट्रवादीची मदार कुर्डुवाडी, अकलूजवर'; नगरपरिषद निवडणूक : करमाळ्यातील उमेदवारीचा तिढा आज सुटणार

Municipal Elections: कुर्डुवाडी आणि अकलूजमधील मजबूत संघटनात्मक रचना आणि सातत्याने झालेला विकास हा राष्ट्रवादीचा प्रमुख बलबिंदू मानला जातो. त्यामुळे या तालुक्यांतील निवडणूक रणनीतीचा थेट परिणाम करमाळा नगरपरिषद निवडणुकीवरही होणार आहे.
Candidature Tangle in Karmaj Likely to Break Today as NCP Focuses on Key Strongholds”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: विधानसभा निवडणुकीत अस्तित्व हरवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पायाभरणी मानली जात आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अस्तित्वाची पूर्ण मदार कुर्डुवाडी नगरपरिषद व अकलूज नगरपरिषदेवर असणार आहे. या दोन नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी कशी कामगिरी करणार? यावर जिल्ह्याच्या नागरी भागातील राष्ट्रवादीचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.

