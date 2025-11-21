Solapur Politics: 'राष्ट्रवादीची मदार कुर्डुवाडी, अकलूजवर'; नगरपरिषद निवडणूक : करमाळ्यातील उमेदवारीचा तिढा आज सुटणार

सोलापूर: विधानसभा निवडणुकीत अस्तित्व हरवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पायाभरणी मानली जात आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अस्तित्वाची पूर्ण मदार कुर्डुवाडी नगरपरिषद व अकलूज नगरपरिषदेवर असणार आहे. या दोन नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी कशी कामगिरी करणार? यावर जिल्ह्याच्या नागरी भागातील राष्ट्रवादीचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...कुर्डुवाडीत माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी नगराध्यक्ष व नगरसेवकाच्या सर्वच्या सर्व २० जागांवर घड्याळाचे उमेदवार दिले आहेत. या निवडणुकीत माजी आमदार शिंदे यांनी रिपब्लिकन पार्टीला सोबत घेतले आहे. माढा तालुक्यात असलेल्या आणि करमाळा विधानसभेत येणाऱ्या कुर्डुवाडी नगरपरिषदेची निवडणूक राष्ट्रवादीसाठी व माजी आमदार शिंदे यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या निवडणुकीच्या निकालावर भविष्यातील अनेक राजकीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत..डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील हे शिवसेना, काँग्रेस या मार्गे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्थिरावले आहेत. अकलूजमध्ये मोहिते-पाटलांचा राष्ट्रवादीला आणि राष्ट्रवादीचा मोहिते-पाटलांचा मोठा आधार मानला जात आहे. अकलूज नगरपरिषदेतील नगराध्यक्षाच्या व नगरसेवकाच्या सर्वच्या सर्व २६ जागांवर उमेदवार दिले आहेत. अकलूज नगरपरिषदेच्या निकालावर या तालुक्यातील राष्ट्रवादीची आणि डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील यांची नवी राजकीय इनिंग अवलंबून असल्याचे मानले जाते. करमाळा नगरपरिषदेत राष्ट्रवादीने भाजपसोबत युती केली आहे. या नगरपरिषदेत राष्ट्रवादीने १३ जागेवर उमेदवार दिले आहेत. ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीने उमेदवार दिले आहेत, त्याच ठिकाणी भाजपनेही उमेदवार दिले आहेत. करमाळ्यात राष्ट्रवादी आणि भाजपचे मिटणार की दोघांचेही स्वबळ पुढे येणार? याचा निर्णय उद्या (शुक्रवार, ता. २१) अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी होणार आहे..मंगळवेढ्यात मोठा झटकामंगळवेढ्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित जगताप यांच्या घरात ऐनवेळी भाजपने नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली. त्यामुळे मंगळवेढा नगरपरिषदेत राष्ट्रवादीची मोठी अडचण झाल्याचे दिसले. या नगरपरिषदेत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी अशी तिघांची महायुती आहे. भाजपने या नगरपरिषदेत राष्ट्रवादीला नगरसेवकाच्या ४ जागा दिल्या आहेत. या नगरपरिषदेतील राष्ट्रवादीच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...मोहोळमधून घड्याळ गायबराष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष असलेल्या उमेश पाटील यांच्या मोहोळ नगरपरिषदेत घड्याळाच्या चिन्हावर एकही उमेदवार मैदानात नाही. या ठिकाणी शिवसेनेचे नेते माजी नगराध्यक्ष रमेश बारसकर यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील प्रचारात दिसत आहेत. या तालुक्यात अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीने दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज अपात्र झाल्याने मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायतीच्या राजकीय पटलावरून पहिल्यांदाच घड्याळ गायब झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.