सोलापूर

Umesh Patil: स्वबळ ठरलेच तर शिवसेनेसह इतरांना सोबत घेऊ: राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील; सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता राष्ट्रवादीसोबतच..

“If We Contest Independently: मोहोळ आणि माढा तालुक्याचा डीएनए हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. या तालुक्यातील नेत्यांचा जरी भाजप प्रवेश झाला असला तरीही या तालुक्यातील सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता हा राष्ट्रवादीसोबतच राहील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
NCP district president Umesh Patil says citizens and party workers firmly support NCP; keeps option open for alliance with Shiv Sena.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : आगामी निवडणुका जिल्ह्यात महायुती म्हणून लढाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. भाजपने स्वबळावर लढायचे ठरविल्यास आम्ही शिवसेनेसह त्या-त्या तालुक्यातील स्थानिक आघाड्यांनाही सोबत घेण्याबाबत प्रयत्न करू, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी दिली. मोहोळ आणि माढा तालुक्याचा डीएनए हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. या तालुक्यातील नेत्यांचा जरी भाजप प्रवेश झाला असला तरीही या तालुक्यातील सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता हा राष्ट्रवादीसोबतच राहील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

Shiv Sena
Bjp
NCP
district
Maharashtra Politics
Umesh Patil
Solapur

