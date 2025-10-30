Umesh Patil: स्वबळ ठरलेच तर शिवसेनेसह इतरांना सोबत घेऊ: राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील; सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता राष्ट्रवादीसोबतच..

सोलापूर : आगामी निवडणुका जिल्ह्यात महायुती म्हणून लढाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. भाजपने स्वबळावर लढायचे ठरविल्यास आम्ही शिवसेनेसह त्या-त्या तालुक्यातील स्थानिक आघाड्यांनाही सोबत घेण्याबाबत प्रयत्न करू, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी दिली. मोहोळ आणि माढा तालुक्याचा डीएनए हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. या तालुक्यातील नेत्यांचा जरी भाजप प्रवेश झाला असला तरीही या तालुक्यातील सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता हा राष्ट्रवादीसोबतच राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. .माेठी बातमी! 'भाजपच्या ‘कुटुंबा’त २९ जणांचा ‘घाऊक’ प्रवेश'; साेलापूर जिल्ह्यातील माजी आमदार पाटील, माने यांच्यासह शिंदे, क्षीरसागर यांना पायघड्या.शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाध्यक्ष पाटील म्हणाले, माजी आमदार माने हे मोहोळचे नाहीत, ते इंदापूरचे आहेत. मोहोळ तालुक्यात त्यांचा काही जनाधार नाही. माजी आमदार पाटील यांनी राष्ट्रवादी सोडताना पक्षात बेशिस्त वाढल्याचे व पक्षात निष्ठेला किंमत राहिली नसल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादीत आजही निष्ठेला किंमत आहे..पक्षातही शिस्त आहे. भाजपसारख्या शिस्तप्रिय पक्षाची मला आता चिंता वाटू लागली असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले. माढ्याचे रणजितसिंह शिंदे यांनी २०२४ ची विधानसभा निवडणूक माढ्यातून राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराविरोधात अपक्ष म्हणून लढली आहे. त्यामुळे शिंदे हे राष्ट्रवादीतून भाजपत गेले, असे म्हणणे योग्य नाही..Chandrakant Khaire: पवार काँग्रेस सोडून ठाकरेंसोबत येतील; चंद्रकांत खैरेंनी सकाळ कार्यालयात केले अनेक गौप्यस्फोट.. .भाजप प्रवेशाचे चार वर्षांपूर्वीच ठरलेजिल्हाध्यक्ष पाटील म्हणाले, माजी आमदार पाटील यांनी आजच्या प्रवेशानंतर आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे आभार मानले. हे आभार मानत असताना प्रवेशाचे प्रयत्न कधीपासून सुरू होते, हेही सांगितले आहे. मी जिल्हाध्यक्ष तीन महिन्यापूर्वी झालो. तुमच्या भाजप प्रवेशाचे अगोदरच ठरले होते. मला जिल्हाध्यक्ष केल्याने पक्ष सोडत असल्याचे सांगून माझ्यावर का ठपका ठेवता?, माझ्याकडे साखर कारखाना, शैक्षणिक संस्था, सोसायट्या काहीच नाही. तुम्ही म्हणता तसे मी खूप छोटा माणूस असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.