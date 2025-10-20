Solapur Accident: 'नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे वाचला ट्रकचालक'; सोलापूर-तुळजापूर रोडवर अपघात; थांबलेल्या डंपरला ट्रकची मागून धडक

सोलापूर : सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावरून सोलापूरच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकचा (जीजे २१, वाय ३९५६) तळे हिप्परगा येथील पुलावर रविवारी (ता. १९) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अपघात झाला. रस्त्यावर थांबलेल्या डंपरला ट्रकची मागून धडक बसली. त्यात ट्रक चालक गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर त्याठिकाणी जमलेल्या नागरिकांनी ट्रकमध्ये अडकलेल्या चालकाला सुखरूप बाहेर काढून दवाखान्यात दाखल केले..तुळजापूरहून सोलापूरकडे येणाऱ्या ट्रक चालकाला तळे हिप्परगा येथील पुलाजवळ थांबलेल्या डंपरचा अंदाज आला नाही. बाजूने वाहने असल्याने ट्रक चालक त्याच्या लेनने जात होता. त्यावेळी डंपरला ट्रकची मागून जोरात धडक बसली. त्यात ट्रकचे चालकाच्या बाजूचे केबिन चक्काचूर झाले होते. अपघातानंतर ट्रक चालक जागेवरच पूणपणे अडकला होता. तो विव्हळत होता..डंपर चालक अपघातानंतर मुरूम रस्त्यावरच टाकून पसार झाला होता. त्याठिकाणी थांबलेल्या अन्य वाहनचालकांनी प्रसंगावधान साधून त्या ट्रक चालकास बाहेर काढले. अपघाताची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिस व जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्याचे अंमलदार त्याठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.