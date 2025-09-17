सोलापूर

Balasaheb Patil: ‘कुर्डू मुरूम प्रकरणी राजकारण करू नये’: राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब पाटील; मुरूमाची चौकशी झाली पाहिजे

Kurdu Murum Dispute: खासदार मोहिते-पाटील यांना जे बेकायदा आहे. त्यास बेकायदेशीर म्हटले आहे. यात वावगे काहीही नाही. तसा वनक्षेत्रपाल यांचा अहवाल असून, ज्या ठिकाणी मुरूम काढला जात होता ते दोन्ही गटनंबर वनक्षेत्रासाठी राखीव आहेत. तेथे तीन जेसीबीने जोमाने उत्खनन सुरू होते.
“NCP (SP) leader Adv. Balasaheb Patil urges fair probe in Kurdu Murum case, appeals not to politicize the issue.”

“NCP (SP) leader Adv. Balasaheb Patil urges fair probe in Kurdu Murum case, appeals not to politicize the issue.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टेंभुर्णी : कुर्डू येथील मुरूम उपसा प्रकरणामध्ये काहीजण जाणीवपूर्वक राजकारण आणत आहेत. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील पूर्ण कुर्डू गावाला उद्देशून काहीही बोलले नाहीत, त्यांचा तसा उद्देश ही नव्हता. यामध्ये कोणाला तरी टार्गेट करून प्रशासनावर दबाव आणण्याचा त्याचा प्रयत्न असल्याचे माढा तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Loading content, please wait...
NCP
Balasaheb patil
district
press conference
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com