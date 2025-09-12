सोलापूर

अतिवृष्टीने हाहाकार! उत्तर सोलापूर तेलगाव पुलावरून दोन दुचाकी वाहून गेल्या; धाडस दुचाकीस्वारांना आलं अंगलट..

Flood Fury in North Solapur: सोलापूर शहरात पडलेल्या पावसामुळे देगाव ओढ्याला नदीचे स्वरूप आले आहे. या ओढ्याचे पाणी बेलाटी, कवठे, डोणगाव मार्गे सीना नदीला मिळते. बुधवारी रात्रीपासून गुरुवारी पहाटेपर्यंत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गुरुवारी हा ओढा दुथडी भरून वाहू लागला.
Flood fury in North Solapur: Two motorcycles washed away from Telgaon bridge after heavy rains.

सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर : रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असतानाही ओलांडून जाण्याचे धाडस दुचाकीस्वारांना अंगलट आले. गुरुवारी (ता. ११) पहाटे सोलापूर शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे देगाव ओढ्याला पूर आला आहे. या पुराचे पाणी डोणगाव- तेलगाव रस्त्यावरून वाहू लागले आहे. यावेळी दोन दुचाकीस्वारांनी वाहत्या पाण्यातून रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पाण्याच्या प्रवाहामुळे दोन दुचाकी वाहने वाहून गेली.

