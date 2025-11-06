सोलापूर

Solapur Crime: नायलॉन मांजाची विक्री; दुकानदारावर गुन्हा दाखल, किराणा दुकानात विकत होता मांजा

Illegal Nylon Manja Sale in Solapur: शासनाने बंदी घातल्याची माहिती असतानाही तो छुप्या पद्धतीने बेकायदा मांजा विकत होता. दरम्यान, कोणीही बंदी असलेला मांजा वापरू नये, पतंग उडविताना त्याला हा मांजा दिसल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असाा इशारा एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे यांनी दिला आहे.
Police seize banned nylon manja from grocery shop in Solapur; shopkeeper booked for illegal sale.

Police seize banned nylon manja from grocery shop in Solapur; shopkeeper booked for illegal sale.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : नायलॉन मांजाची विक्री करण्यावर निर्बंध आहेत. तरीदेखील बिलाल इब्राहिम शेख (वय ३४, रा. आनंद नगर-१, मजरेवाडी) याने स्वत:च्या फारुख किराणा दुकानात मांजा विक्रीसाठी ठेवला होता. त्याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
environment
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com