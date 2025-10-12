Solapur Temperature: साेलापुरात ‘ऑक्टोबर हिट’चा पारा ३४ अंशांवर; ६० वर्षांपूर्वी सर्वाधिक तापमान ३८ अंशांचा विक्रम मोडण्याची शक्यता..

सोलापूर : उन्हाळा आणि कडक उन्हाळा अशा दोनच हंगामाची सोलापूरला ओळख आहे. सप्टेंबरचा पावसाळा संपवून सोलापूरच्या वातावरणात आता ऑक्टोबर हिट दाखल झाली आहे. सोलापूरच्या तापमानाचा पारा आज ३४.५ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. सोलापूरच्या तापमानाची वाटचाल ३५ अंश सेल्सिअसच्या दिशेने सुरू झाली आहे. या महिन्यात उन्हाचा पारा आणखी वाढेल, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.शुक्रवारी सूर्याचा चित्रा नक्षत्रात प्रवेश झाला. गेल्या पाच दिवसांपासून सोलापूरच्या तापमानात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. ५ ऑक्टोबरला ३१.३, ६ ऑक्टोबरला ३१.०, ७ ऑक्टोबरला ३३.३, ८ ऑक्टोबरला ३३.९ तर ९ ऑक्टोबरला ३३.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. ऑक्टोबरमधील सर्वाधिक ३४.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद शुक्रवारी सोलापूर शहर व परिसरात झाली..आज सोलापुरात ३४.५ अंश सेल्सिअसची नोंद झाली आहे. उन्हाळ्याप्रमाणे अंगातून घामाच्या धारा वाहण्यास आणि उकाडा जाणवण्यास आता सुरवात झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये सोलापुरात सर्वाधिक ३८.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद ६० वर्षांपूर्वी झाली होती. सोलापुरात ७ ऑक्टोबर १९६५ रोजी ऑक्टोबरच्या तापमानाचा उच्चांक झाला होता, यावर्षी हा विक्रम मोडण्याची शक्यता आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .थंडीचा कडाका नोव्हेंबरपासूनऑक्टोबरचा पूर्ण महिना कडक उन्हामध्ये जाणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. नोव्हेंबरपासून थंडीला सुरवात होणार आहे. दिवाळीनंतर थंडी जाणवण्यास सुरवात होत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. यावर्षीची दिवाळी ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात आहे. या वर्षी नोव्हेंबरपासून थंडीचा कडाका जाणवले, या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने थंडीचाही कडाका अधिक राहील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.