Solapur October Heat: 'सोलापूर शहर परिसराचा पारा ३५.१ अंश सेल्सिअसवर'; वाढत्या ऑक्टोबर हीटमुळे नागरिक हैराण..

Rising October Heat Grips Solapur: सोलापूर शहर व परिसरात आज (शुक्रवार) ३५.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. अतिवृष्टी आणि महापूर ओसरल्यानंतर तापमानाचा पारा ३३ ते ३४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहात होता. आज पहिल्यांदा सोलापूरचे तापमान ३५ अंश सेल्सिअस पार झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सोलापूर शहर व जिल्ह्यात सध्या ऑक्टोबर हीटची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. उन्हाचा चटका आणि उकाडा यामुळे सोलापुरातील नागरिक हैराण होत आहेत. सोलापूर शहर व परिसरात आज (शुक्रवार) ३५.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. अतिवृष्टी आणि महापूर ओसरल्यानंतर तापमानाचा पारा ३३ ते ३४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहात होता. आज पहिल्यांदा सोलापूरचे तापमान ३५ अंश सेल्सिअस पार झाले आहे.

