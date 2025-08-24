Solapur News: साेलापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक! ‘एससी, एसटी’ लोकसंख्येचा होणार नवा उतरता क्रम; यापूर्वीचे संदर्भ कालबाह्य

-प्रमोद बोडके सोलापूर : आमचा झेडपी गट/पंचायत समिती गण पूर्वी अमुक जातीसाठी आरक्षित होता. आता या जातीसाठी आरक्षित होईल, असा अंदाज काढत असाल तर थांबा. यापूर्वीच्या निवडणुकीतील गट/गणाच्या आरक्षणाचा आणि आगामी निवडणुकीतील आरक्षणाचा आता काहीही संबंध राहिला नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा नवा उतरता क्रम या निवडणुकीसाठी केला जाणार आहे. .Solapur Crime: 'साेलापूर शहरात मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या ज्येष्ठाचे दागिने लंपास'; पोलिस असल्याचे सांगून फसवणूक.यापूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या १९९७, २००२, २००७, २०१२ व २०१७ च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत १९९६ ची नियमावली वापरली जात होती. आता २०२५ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने नवी नियमावली तयार केली आहे. नवीन नियमावली तयार झाल्याने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम १९९६ हा रद्द करण्यात आला आहे. आता २०११ च्या जनगणनेनुसार ज्या गटात/गणात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असेल अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने या जागा वाटून दिल्या जाणार आहेत. नव्या उतरत्या क्रमाची ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. त्यामुळे ज्या लोकसंख्या अधिक, तेच गट/गण या निवडणुकीसाठी गटात/गणात अनुसूचित जाती/जमातीला राखीव हे निश्चित झाले आहे..नव्याने येणारा हा उतरता क्रम २०२५ पासून नंतर होणाऱ्या सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी वापरला जाणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा व यापूर्वी ओबीसीसाठी राखीव न झालेल्या गट/गणातून फिरत्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षण काढले जाणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी व या प्रवर्गातील महिलांसाठी किती जागा राखीव असाव्यात? याची संख्या राज्य निवडणूक आयोग निश्चित करणार आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीसाठी गट व गणाची आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यासाठी नवी नियमावली प्रसिद्ध झाली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार गट व गणाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. आरक्षण सोडतीबाबत अद्याप काहीही सूचना आलेल्या नाहीत, या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर नव्या नियमानुसार प्रक्रिया केली जाईल.- संतोषकुमार देशमुख, उपजिल्हाधिकारी, महसूल.Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही.मतदार यादीचा लवकरच कार्यक्रमजिल्हा परिषदेच्या ६८ गटासाठी व ११ पंचायत समित्यांच्या १३६ गणांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतच्या मतदार यादीनुसार जिल्ह्यात २४ लाख ८८ हजार २८२ एवढे मतदार आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे, प्रारूप मतदार यादीवर आक्षेप व हरकती स्विकारणे, हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ही प्रक्रिया राबवीत असताना जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाची आरक्षण सोडतही काढली जाणार आहे. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या या दोन्ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेर ते सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.