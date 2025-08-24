सोलापूर

Solapur News: साेलापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक! ‘एससी, एसटी’ लोकसंख्येचा होणार नवा उतरता क्रम; यापूर्वीचे संदर्भ कालबाह्य

Solapur District Elections: नव्याने येणारा हा उतरता क्रम २०२५ पासून नंतर होणाऱ्या सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी वापरला जाणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा व यापूर्वी ओबीसीसाठी राखीव न झालेल्या गट/गणातून फिरत्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षण काढले जाणार आहे.
Solapur ZP & Panchayat polls: SC-ST reservation to follow new descending order.
Solapur ZP & Panchayat polls: SC-ST reservation to follow new descending order.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रमोद बोडके

सोलापूर : आमचा झेडपी गट/पंचायत समिती गण पूर्वी अमुक जातीसाठी आरक्षित होता. आता या जातीसाठी आरक्षित होईल, असा अंदाज काढत असाल तर थांबा. यापूर्वीच्या निवडणुकीतील गट/गणाच्या आरक्षणाचा आणि आगामी निवडणुकीतील आरक्षणाचा आता काहीही संबंध राहिला नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा नवा उतरता क्रम या निवडणुकीसाठी केला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
district
obc reservation
population
panchayat samiti
Municipal council elections
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com