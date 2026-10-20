Omkar Sugar: ऊस उत्पादकांसाठी ओंकार शुगरची मोठी घोषणा; आठ दिवसांत ऊसबिले, वाहतूकदारांची देयके देणार

-प्रताप भोईटेन्हावरे: सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊसदर हा ओंकार शुगरच देणार आहे. त्या सोबत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलाची रक्कम आणि ऊस वाहतूकदारांची देयके आठ दिवसांत अदा करणार, अशी ग्वाही ओंकार शुगर ग्रुपचे संस्थापक चेअरमन बाबुराव बोत्रे-पाटील यांनी दिली. सोलापूर जिल्ह्यातील म्हैसगाव युनिटच्या सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामाच्या मोळीपूजन शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.जिल्ह्यात ऊसदरवाढीसाठी शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत असताना बोत्रे-पाटील यांनी जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊसदर देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आठ दिवसांत ऊसबिलाची रक्कम जमा करण्याच्या आश्वासनामुळे ओंकार शुगरच्या दर धोरणाकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.आगामी काळामध्ये आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना हा देखील पूर्ण क्षमतेने सुरू करत असून जास्तीत जास्त दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याचा आमचा मानस राहील वाहतूकदारांच्या आणि ऊस उत्पादकांचे पेमेंट इथून पुढे आम्ही आठ दिवसात कसलेही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या आणि वाहतूकदारांच्या खात्यावरती जमा करण्याचा पूर्ण शब्द देतो असे आश्वासन बाबुराव बोत्रे-पाटील यांनी बोलताना व्यक्त केले..यावेळी ओंकार शुगरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेजस्विनी बर्गे, वारणा बँकेचे जनरल मॅनेजर कुमार पाटील, महाव्यवस्थापक सुनील बंडगर, प्रशासकीय अधिकारी चक्रधर घुले , ऊस शेतीतज्ञ भारत रोकडे, ज्येष्ठ नेते वामनभाऊ उबाळे, म्हैसगावचे सरपंच मुकुंद उबाळे यांच्यासह कारखान्याचे अधिकारी, कर्मचारी, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि वाहतूकदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कुठेही वजन करा, ऊस आमच्या कारखान्याला घाला!ऊस वजनकाट्याबाबत शेतकऱ्यांनी कोणतीही शंका बाळगू नये. शेतकऱ्यांना जिथे योग्य वाटेल, तिथे आपल्या उसाचे वजन करून घ्यावे आणि त्यानंतर ओंकार शुगरच्या कोणत्याही युनिटला ऊस घालावा, असे आवाहन बाबुराव बोत्रे-पाटील यांनी केले. वजनाबाबत पारदर्शकतेचा विश्वास देत त्यांनी शेतकऱ्यांना ओंकार शुगरला ऊस पुरवठा करण्याचे आवाहन केले..संंजयमामांच्या दूरदृष्टीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणारमाजी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कमी कालावधीत कारखान्याची उभारणी केली. भविष्यात शेतकऱ्यांना अधिक ऊसदर देता यावा, या दूरदृष्टीतून कारखान्याची गाळप क्षमता वाढविण्यात आली होती. प्रस्तावित सीएनजी प्रकल्पामुळे भविष्यात ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५० रुपये अतिरिक्त दर देण्यास मदत होऊ शकते, असे मत चेअरमन बोत्रे-पाटील यांनी व्यक्त केले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...25 तारखेपासून दिवाळी साखर मोफत वाटप सुरु होईलदसरा संपल्यानंतर आगामी 25 ऑक्टोंबर पासून दिवाळीच्या निमित्ताने वाटप केली जाणारी साखर मोफत शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादकांना सुरू केली जाईल. मागील वर्षीची परंपरा या वर्षी देखील जपली जाईल. ऊस जेवढा गेला, त्या पद्धतीने साखर देखील कारखान्याच्या वतीने वाटप करण्यात येईल असा शब्द चेअरमन बोत्रे पाटील यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.