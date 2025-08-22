Solapur Bailpola:'अकोलेकाटीत वीस वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या दारात होती बैलजोडी'; आज बोटावर मोजण्याइतक्याच; ट्रॅक्टरने बळकावली बैलांची जागा

-संदीप गायकवाडउ.सोलापूर: अकोलेकाटीत (ता. उत्तर सोलापूर) २० वर्षांपूर्वी सर्रास शेतकऱ्यांच्या दारात बैलजोडी होती. काही शेतकऱ्यांकडे तरी दोन-दोन बैलजोड्या होत्या. त्यावेळी १५० च्या आसपास असणारी ही संख्या आता ३१ बैलजोड्यांवर आली आहे. हीच परिस्थिती तालुक्यातील बीबी दारफळ, कोंडी, डोणगाव, पाकणी व मोहोळ तालुक्यातील विरवडे गावात दिसून आली. .Solapur Fraud: गृहनिर्माणची जागा परस्पर विकून २७ लाखांचा अपहार; २२ जणांवर गुन्हा, शासनाची फसवणूक .शतकानुशतके माणूस बैलाच्या साह्याने शेती करत आला आहे. मात्र यांत्रिकीकरणाच्या युगात माणसाने बैलाची साथ सोडली. बैलाची जागा ट्रॅक्टरने घेतली. सुरवातीच्या काळात मोठे ट्रॅक्टर असताना बैलांच्या उपयुक्ततेवर फारसा परिणाम झाला नाही. मात्र जेव्हापासून छोटे ट्रॅक्टर आल्यापासून बैलांची संख्या कमालीची घटली आहे. बीबी दारफळ येथे वीस वर्षांपूर्वी साधारण शंभर बैलजोड्या शेतकऱ्यांच्या शेतात राबवत होत्या. आज याबाबत माहिती घेतली असता, गावात केवळ २० बैलजोड्या शिल्लक आहेत..छोट्या ट्रॅक्टरने बैलांची जागा घेतली व शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातून बैल लुप्त होत आहेत. काही बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी सध्या बैल सांभाळत आहेत. गावात फक्त ११ बैलजोडी आहेत. कित्येकाची बैल सांभाळण्याची इच्छा असते मात्र आर्थिकदृष्ट्या बैल सांभाळणे परवडत नाही.- संजय मेटे, शेतकरी, डोणगाव.वीस वर्षांपूर्वी गावामध्ये १०० ते ११० बैलजोड्या होत्या. मात्र त्यानंतर ऊस उत्पादन वाढले, बैलांचे काम कमी झाले. बैलाऐवजी उसामध्ये छोटे ट्रॅक्टर चालू लागल्यामुळे लोकांनी बैल विकले.- शंकर नागनाथ साठे, शेतकरी, बीबीदारफळ.पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी गावामध्ये लहान शेतकरी वगळता, प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या दारात बैलजोडी होती. मात्र सातत्याने पडणारा दुष्काळ, शेतीतले कमी होत चाललेले उत्पन्न यामुळे शेतकऱ्यांनी बैल सांभाळणे बंद केले. त्याऐवजी ट्रॅक्टरच्या साह्याने मशागत करू लागले आहेत.- प्रभाकर गोविंद क्षीरसागर, शेतकरी, अकोलेकाटी.MLA Devendra Khote: तरुणांची स्वप्नपूर्ती हेच लक्ष्य: आमदार देवेंद्र कोठे यांचा निर्धार, सोलापुरात ‘आयटी’ क्लस्टरसाठी पाठपुरावा.पूर्वी गावात बैलजोड्यांचे प्रमाण खूप होते. मात्र वाढलेली ऊसशेती व त्यामध्ये ट्रॅक्टरचा वाढलेला वापर यामुळे लोकांनी बैलजोडी सांभाळणे बंद केले. आम्ही हौसेखातर एक बैल सांभाळला होता मात्र त्याचाही वापर होत नसल्यामुळे गेल्या वर्षी विकला.- पंकज ढेपे, शेतकरी, पाकणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.