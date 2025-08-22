सोलापूर

Solapur Bailpola:'अकोलेकाटीत वीस वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या दारात होती बैलजोडी'; आज बोटावर मोजण्याइतक्याच; ट्रॅक्टरने बळकावली बैलांची जागा

From Bullocks to Tractors: शतकानुशतके माणूस बैलाच्या साह्याने शेती करत आला आहे. मात्र यांत्रिकीकरणाच्या युगात माणसाने बैलाची साथ सोडली. बैलाची जागा ट्रॅक्टरने घेतली. सुरवातीच्या काळात मोठे ट्रॅक्टर असताना बैलांच्या उपयुक्ततेवर फारसा परिणाम झाला नाही.
Akolekati’s fields: where bullocks once ruled, tractors now dominate the farming landscape.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संदीप गायकवाड

उ.सोलापूर: अकोलेकाटीत (ता. उत्तर सोलापूर) २० वर्षांपूर्वी सर्रास शेतकऱ्यांच्या दारात बैलजोडी होती. काही शेतकऱ्यांकडे तरी दोन-दोन बैलजोड्या होत्या. त्यावेळी १५० च्या आसपास असणारी ही संख्या आता ३१ बैलजोड्यांवर आली आहे. हीच परिस्थिती तालुक्यातील बीबी दारफळ, कोंडी, डोणगाव, पाकणी व मोहोळ तालुक्यातील विरवडे गावात दिसून आली.

