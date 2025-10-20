सोलापूर

Solapur Accident: इंचगावजवळ अपघातात एक ठार, एक जखमी; पिकअपची दुचाकीला मागून धडक; राष्ट्रीय महामार्गावर घटना..

Fatal Collision Near Inchgaon: अतुल डोके व महेश पोपळे हे दोघे मित्र अंकोलीहून एमएच १२- केएस ६८८३ या दुचाकीवरून बेगमपूर येथे निघाले होते. यावेळी इंचगाव येथील हौसाबाई शॉपिंग सेंटरजवळ या दुचाकीला मागून भरधाव वेगाने आलेल्या पिकअपने जोरदार धडक दिली. त्यामुळे दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले.
One person died and another injured after a pickup truck hit a two-wheeler from behind near Inchgaon on the National Highway.

सकाळ वृत्तसेवा
बेगमपूर : सोलापूर- मंगळवेढा राष्ट्रीय महामार्गावर दुचाकीला पिकअपने मागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एक ठार व एकजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना इंचगाव- बेगमपूर (ता. मोहोळ) दरम्यान टोल नाक्याजवळ रविवारी (ता. १९) सकाळी बाराच्या सुमारास घडली.

