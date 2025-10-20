Solapur Accident: इंचगावजवळ अपघातात एक ठार, एक जखमी; पिकअपची दुचाकीला मागून धडक; राष्ट्रीय महामार्गावर घटना..

बेगमपूर : सोलापूर- मंगळवेढा राष्ट्रीय महामार्गावर दुचाकीला पिकअपने मागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एक ठार व एकजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना इंचगाव- बेगमपूर (ता. मोहोळ) दरम्यान टोल नाक्याजवळ रविवारी (ता. १९) सकाळी बाराच्या सुमारास घडली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.महेश पांडुरंग पोपळे (वय ३२) असे अपघातात ठार झालेल्याचे नाव असून, अतुल दिनकर डोके (वय ३०, रा. दोघेही अंकोली, ता. मोहोळ)असे अपघातातील जखमी युवकाचे नाव आहे. उसाची रोपे पोच करून सोलापूरहून एक पिकअप (एमएच ०९- एफएल ११२६) भरधाव वेगाने मंगळवेढ्याच्या दिशेने रिकामे कॅरेट घेऊन निघाला होता. .दरम्यान, अतुल डोके व महेश पोपळे हे दोघे मित्र अंकोलीहून एमएच १२- केएस ६८८३ या दुचाकीवरून बेगमपूर येथे निघाले होते. यावेळी इंचगाव येथील हौसाबाई शॉपिंग सेंटरजवळ या दुचाकीला मागून भरधाव वेगाने आलेल्या पिकअपने जोरदार धडक दिली. त्यामुळे दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. .यात महेश पोपळे यांना डोक्याला जबर मार लागल्याने ते जागीच ठार झाले तर अतुल डोके गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दीपक घाडगे (वय २९) असे पिकअप चालकाचे नाव आहे. पोपळे यांचे वडिल गावातील रयत शिक्षण संस्थेच्या भैरवनाथ विद्यालयात कर्मचारी होते. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.तर महेश पोपळे हे नवोदय विद्यालय, कलबुर्गी (गुलबर्गा) येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी चार वर्षे जम्मू- काश्मीर येथे सेवा बजावली होती. दिवाळी सुट्टीसाठी ते नुकतेच गावी आले होते. त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी व एक तीन वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे. ऐन दिवाळीत ही दुर्घटना घडल्याने ग्रामस्थांमधून हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.