Solapur Accident: मंगळवेढा-पंढरपूर मार्गावर एसटी पिकअपचा भीषण अपघात, एकाचा मृत्यू; ६ शाळकरी विद्यार्थी जखमी!

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: मंगळवेढा-पंढरपूर पालखी मार्गावर एसटी बस आणि पिकप यांच्यात झालेल्या धडकेत पिकअप चालकाचा जागीच मृत्यू झाला तर एसटीतील सहा शाळकरी विद्यार्थीसह चालक किरकोळ जखमी झाला आहे हा अपघात सकाळी सातच्या दरम्यान घडला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य... मंगळवेढा आगाराची बस क्र.एम एच 14 बी टी 4427 गुंजेगाव मंगळवेढा ही एसटी बस गुंजेगाव वरून शाळकरी मुलासमवेत मंगळवेढ्याकडे येत असताना पंढरपूर रोडवरील सुगरणी हॉटेल जवळील पेट्रोल पंपासमोर आली. मंगळवेढ्याकडून आलेल्या भरधाव वेगातील पिकअप चालकाचा झोपेच्या भरात त्याने थेट एसटी बसला धडक दिली..त्या धडकेत एसटीच्या समोरच्या बाजूचे नुकसान झाले असून एसटीचा चालक किरकोळ जखमी असून सहा शाळकरी विद्यार्थी देखील किरकोळ जखमी झाले. पिकप चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून त्याची ओळख अद्याप पटली नाही. मंगळवेढा आगाराचे आगार व्यवस्थापक संजय भोसले तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आहे..जखमींना मंगळवेढा येथील ग्रामीण रुग्णालय दाखल करण्यात आले असून सध्या ग्रामीण रुग्णालयात जखमींच्या उपचारासाठी लक्ष घालत असून सध्या या मार्गावर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्याचे काम पोलीस प्रशासन करत आहे पंढरपूर मंगळवेढा हा महामार्ग अलीकडच्या काळात अपघाताचा महामार्ग बनला आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे त्यामुळे रस्त्याच्या मध्ये दुभाजक निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. परंतु शासन या प्रश्नात कधी लक्ष घालणार का आणखीन किती बळीची वाट बघणार हा प्रश्न सध्या नागरिकांतून विचारला जात आहे..