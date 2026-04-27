Mohol Crime : पैशाच्या वादातून एकाचा खून, एक गंभीर जखमी; आरोपीच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

मोहोळ - वडदेगाव, ता. मोहोळ येथे पैशाच्या कारणा वरून झालेल्या वादातून चाकू हल्ला करून एकाचा खून व एकास गंभीर जखमी केल्याची घटना सोमवार दिनांक 27 रोजी सकाळी 10:15 वाजताच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी कामती पोलिसांनी कारवाई करत दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे..कामती पोलीसाकडुन मिळालेल्या माहिती नुसार, फिर्यादी विठ्ठल नरसू बागल, (वय 31, रा. वडदेगाव) यांच्या शेतातील गडी महादेव गुंड यांने संशयीत मंगेश सुरेश डोंगरे, रा. वडदेगाव याच्याकडे पैसे मागितले होते. याचा राग मनात धरून संशयीत मंगेश डोंगरे व त्याचा साथीदार समर्थ संजय जगताप, रा. बेगमपूर हे दोघे वडदेगाव-औंढी रोडवरील कालव्या जवळ आले.तेथे चर्चा सुरू असताना संशयीत मंगेश डोंगरे याने फिर्यादीचे भाऊ दत्ता नागनाथ बागल (वय-38) यांना शिवीगाळ करून 'तुला आज जिवंतच ठेवत नाही' अशी धमकी दिली व सोबत आणलेल्या धारदार चाकूने दत्ता बागल याच्या छातीवर व पोटावर वार केले. यात दत्ता बागल गंभीर जखमी होऊन मयत झाला..दरम्यान, भाचा समाधान महादेव जाधव( वय-25) रा. इंचगाव हा भांडण सोडविण्या साठी मधी आला असता, संशयीत मंगेश डोंगरे याने त्याच्यावरही चाकूने वार करून त्याला कमरे जवळ व डाव्या दंडावर गंभीर जखमी केले. जखमी समाधान जाधव यास उपचारासाठी सोलापुर येथील एका खाजगी रुग्नालयात दाखल करण्यात आले आहे.फिर्यादी विठ्ठल बागल सोडवण्या साठी मध्ये आले असता संशयीत समर्थ जगताप याने त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ व दमदाटी केली. या प्रकरणी विठ्ठल बागल यांच्या फिर्यादी वरून कामती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर व उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बसवेश्वर जकिकोरे, पोलीस उपनिरीक्षक दीक्षित, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असावे, पोलीस कॉन्स्टेबल अनुप दळवी, पोलीस हवालदार भरत चौधरी व पोलीस नाईक गणेश बाबर यांच्या पथकाने तत्काळ तपासाची चक्रे फिरवून संशयीत मंगेश सुरेश डोंगरे व समर्थ संजय जगताप या दोघांना अटक केली आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जकिकोरे करीत आहेत.