Solapur Crime:'एकतर्फी प्रेमातून चुलत मामेबहिणीचा खून'; तरुणास आजीवन जन्मठेप, राग अनावर झाला लग्नास नकार अन्..

सोलापूर : सोलापूर एकतर्फी प्रेमातून चुलत मामेबहिणीचा खून केल्याप्रकरणी तरुणास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी आजीवन जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. ज्योतिबा अशोक गायकवाड (वय ३५, रा. विक्रांत नगर, भीम नगरजवळ, अक्कलकोट रोड, सोलापूर) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. तर आठ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सुनीता लक्ष्मण कुसेकर (वय १८, रा. चंदेरी नगर, रोशन प्रशालेजवळ, मल्लिकार्जुन नगर, अक्कलकोट रोड, सोलापूर) हिचा खून झाला होता. .याप्रकरणी मृत युवतीची बहीण श्रुतिका लक्ष्मण कुसेकर (वय २५) हिने फिर्याद दिली होती. आरोपी ज्योतिबा हा श्रृतिका हिची चुलत आत्या प्रतिभा गायकवाड यांचा मुलगा आहे. अंदाजे घटनेच्या तीन महिन्यांपूर्वी ते मायलेक श्रृतिका यांच्या घरी आले होते. त्यांनी तिची लहान बहीण सुनीता हिला लग्नासाठी मागणी घातली. तेव्हा ती शिक्षण घेत असल्याने आणि अद्याप अज्ञान असल्याने लग्नास नकार दिला होता. सुनीता व ज्योतिबा यांचे मोबाईलवर चॅटिंग सुरू होते. कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकणारी सुनीता नेहमी अकौंटन्सी शिकवणीसाठी मैत्रीण निकिता बिनगुंडीसह दुपारी साडेतीन वाजता कन्ना चौकातील लक्ष क्लासेसला जायची, सायंकाळी पाच - सहाच्या सुमारास दोघी घरी परतायच्या. नेहमीप्रमाणे आठ फेब्रुवारी रोजी क्लासला गेलेली सुनीता रात्री उशिरापर्यंत घरी परतली नाही. त्यामुळे तिच्या कुटुंबियांनी तिची मैत्रीण निकिता हिच्याकडे चौकशी केली..सायंकाळी पाचच्या सुमारास घरी परतताना अक्कलकोट नाका येथून ज्योतिबा याने तिला दुचाकीवर घरी नेल्याचे तिने सांगितले. सुनीताला मोबाईलवर संपर्क केला असता ती कॉल न घेतल्याने त्यांनी ज्योतिबा याला संपर्क साधला. सुनीता बेशुद्ध असून तिला उपचारासाठी मार्कंडेय रुग्णालयात दाखल केल्याचे सांगितले. कांचन व श्रुतिका या मायलेक मार्कंडेय रुग्णालयात पोचल्यावर ज्योतिबा याने पैसे घेऊन येण्याच्या बहाण्याने तेथून पलायन केले. सुनीता हिला मृतावस्थेत रुग्णालयात दाखल केले होते. तिच्या गळ्यावर, पायावर जखमा होत्या. त्याने तिला रुग्णालयात आणल्याची घटना तेथील कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. तिचा गळा दाबून मृत्यू झाल्याचा अहवाल आल्यानंतर फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला..खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. आनंद कुर्डूकर, मूळ फिर्यादीतर्फे ॲड. रविराज सरवदे, ॲड. पूजा सरवदे, ॲड. रोहिणी भंडारे, बचाव पक्षातर्फे ॲड. इनामदार यांनी काम पाहिले. तर पैरवी अधिकारी कॉन्स्टेबल प्रवीण जाधव होते..दोरीवरील केस एकीचेचगुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक विश्वनाथ सिद यांनी त्याला अटक करून गुन्ह्यात वापरलेली उड्या मारण्याची दोरी जप्त केली होती. त्यावर मृताच्या केसाचा गुंता होता. ज्योतिबा याच्या टीशर्टवर केस आढळले होते. डीएनए चाचणीत दोरी व त्याच्या टीशर्टवरील केस एकाच व्यक्तीचे असल्याचा अहवाल रासायनिक तज्ज्ञांनी दिला..परिस्थितीजन्य पुरावा ठरला महत्त्वाचासरकार पक्षातर्फे ॲड. आनंद कुर्डूकर यांनी २४ साक्षीदार तपासले. सुनीता जीवंतपणी ज्योतिबासोबत पाहिलेल्या निकिता बिनगुंडी हिचा जबाब, शवविच्छेदन, रासायनिक व वैज्ञानिक तज्ज्ञांचे अहवाल, दोघांचे मोबाईल संवाद व चॅट याबाबत मोबाईलकंपनीच्या नोडल अधिकाऱ्याचा जबाब हे परिस्थितीजन्य पुरावे या खटल्यात महत्त्वाचे ठरले. प्रत्यक्षदर्शी पुरावा नसला तरी यावरून न्यायालयाने ज्योतिबा यास सुनीता हिच्या खूनप्रकरणी दोषी धरून शिक्षा ठोठावली.