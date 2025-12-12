आनंदाची बातमी! 'घरबसल्या मिळवा १५ रुपयांत डिजिटल सातबारा; नागरिकांची कार्यालयातील हेलपाट्यांपासून सुटका..

सोलापूर

सोलापूर : राज्य सरकारने आता डिजिटल सातबारा उताऱ्याला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्यामु ळे जमिनीच्या व्यवहारासाठी सरकारी कामांसाठी लागणारा सातबारा केवळ १५ रुपयांत ऑनलाइन उपलब्ध आहे. ती मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून घरबसल्या मोबाईलवर पाच मिनिटांत कायदेशीररीत्या मान्य असलेला डिजिटल सातबारा मिळवता येईल.

