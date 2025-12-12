आनंदाची बातमी! 'घरबसल्या मिळवा १५ रुपयांत डिजिटल सातबारा; नागरिकांची कार्यालयातील हेलपाट्यांपासून सुटका..

सोलापूर : राज्य सरकारने आता डिजिटल सातबारा उताऱ्याला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्यामु ळे जमिनीच्या व्यवहारासाठी सरकारी कामांसाठी लागणारा सातबारा केवळ १५ रुपयांत ऑनलाइन उपलब्ध आहे. ती मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून घरबसल्या मोबाईलवर पाच मिनिटांत कायदेशीररीत्या मान्य असलेला डिजिटल सातबारा मिळवता येईल. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.शेतजमिनीचे सातबारा, आठ - अ व फेरफार उतारे ऑनलाइन मिळत होते. राज्य सरकारने त्यांना आता अधिकृत मान्यता दिल्याने तलाठ्याच्या सही - शिक्क्याची गरज संपुष्टात आली आहे. यापूर्वी यासाठी तलाठ्याच्या मागे लागावे लागत होते, चावडीवर हेलपाटे मारावे लागत होते. आता डिजिटल स्वाक्षरी, क्यू आर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले उतारे सहज उपलब्ध होणार आहेत. हे डिजिटल उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी वैध असणार आहेत..दोन प्रकारचे मिळतात दस्तऐवजडिजिटल सातबारा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला महाराष्ट्र सरकारच्या https://bhulekh.mahabhumi.gov.in महाभूलेख / भूलेख या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावे लागेल. या संकेतस्थळावर दोन प्रकारचे दस्तऐवज मिळतात. - माहिती तपासण्यासाठी विनास्वाक्षरीचे मोफत दस्तऐवज आणि दुसरे अधिकृत स्वाक्षरी असलेले दस्तऐवज जे सरकारी कामांसाठी अधिकृत वापरता येतात. अधिकृत सातबारा मिळविण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया आहे..अन्य दस्तऐवजही उपलब्धयाच संकेतस्थळावर आठ - अ, फेरफार उतारा व प्रॉपर्टी कार्डही डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या उताऱ्यांसाठी आवश्यक माहिती आणि शुल्क वेगवेगळे आहे. अशाच प्रकारे ते उतारेही डाऊनलोड करू शकता..उतारे मिळविण्याची प्रक्रिया अशी१. विभाग निवडून लॉगइन करासंकेतस्थळावर भेट दिल्यावर आधी विभाग उघडून लॉगइन करा(उदा. पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, कोकण, नागपूर, अमरावती)संकेतस्थळ वापरण्यासाठी लॉग इन करावे लागेल. यासाठी ''नवीन युजर रजिस्ट्रेशन'' किंवा सोपा असलेला ''ओटीपी बेस्ड लॉगइन'' पर्याय निवडा. मोबाईल क्रमांक वापरून लगेच लॉगइन करू शकता..२. अकाउंट रिचार्ज करालॉगइन आणि व्हेरिफिकेशन झाल्यावर अकाउंट रिचार्ज करावे लागेल.१५ ते एक हजार रुपयांपर्यंतचा रिचार्ज करता येईल. सातबारा उताऱ्यासाठी १५ रुपयांचे शुल्क आवश्यक असल्याने तेवढा रिचार्ज करता येईल.रिचार्जसाठी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआय आणि नेटबँकिंगचे पर्याय उपलब्ध आहेत.३. गट क्रमांक वापरून तपासा माहितीरिचार्ज केल्यावर संकेतस्थळावर नवीन पेज येईल. तेथे जिल्हा, तालुका आणि गावाचे नाव निवडा..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.त्यानंतर ''अंकित ७/१२'' या पर्यायावर क्लिक करा.आवश्यक सर्व्हे क्रमांक व गट क्रमांक भरा.माहिती भरल्यानंतर त्या गट क्रमांकाचा ७/१२ कोणत्या कोणत्या तारखेला स्वाक्षरीत झाला आहे, याची माहिती असलेला बॉक्स येईल, त्यावरील ''ओके'' ला क्लिक करा.४. शुल्क भरून उतारा डाऊनलोड करात्यानंतर शेतकऱ्याच्या खात्यावरील १५ रूपये वजा होतील. त्याबाबतचा संदेश स्क्रीनवर येईल. ''ओके'' वर क्लिक करून शुल्क वजा करण्यास परवानगी द्यावी लागेल.काही सेकंदात डिजिटली साइन्ड ७/१२ उतारा पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध होईल.स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला असलेल्या ''डाऊनलोड'' वर क्लिक केल्यावर कायदेशीर मान्यता असलेला उतारा मोबाईलवर डाऊनलोड होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.