माेठी बातमी! ‘ई-केवायसी’ केलेल्याच आता लाडक्या बहिणी; मुदत १८ नोव्हेंबरपर्यंत; शासनाला नेमकी काेणती माहिती मिळणार?

Ladki Bahin Yojana: सोलापूर जिल्ह्यात सुरवातीला लाडकी बहीण योजनेत ११ लाख नऊ हजार ४७८ महिला लाभार्थी होत्या. त्यानंतर योजनेच्या निकषांनुसार झालेल्या पडताळणीत सोलापूर जिल्ह्यात चारचाकी वाहने असलेल्या साडेसोळा हजार महिला होत्या.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील प्रत्येक लाभार्थीस ई-केवायसी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांवर आहे, त्यांचा लाभ बंद होणार आहे. लाभार्थींना ई-केवायसी करून घेण्यासाठी १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली त्या लाडक्या बहिणींना मंगळवारी (ता. ४) ऑक्टोबरचा लाभ जमा झाला आहे.

