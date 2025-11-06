माेठी बातमी! ‘ई-केवायसी’ केलेल्याच आता लाडक्या बहिणी; मुदत १८ नोव्हेंबरपर्यंत; शासनाला नेमकी काेणती माहिती मिळणार?

सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील प्रत्येक लाभार्थीस ई-केवायसी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांवर आहे, त्यांचा लाभ बंद होणार आहे. लाभार्थींना ई-केवायसी करून घेण्यासाठी १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली त्या लाडक्या बहिणींना मंगळवारी (ता. ४) ऑक्टोबरचा लाभ जमा झाला आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सोलापूर जिल्ह्यात सुरवातीला लाडकी बहीण योजनेत ११ लाख नऊ हजार ४७८ महिला लाभार्थी होत्या. त्यानंतर योजनेच्या निकषांनुसार झालेल्या पडताळणीत सोलापूर जिल्ह्यात चारचाकी वाहने असलेल्या साडेसोळा हजार महिला होत्या. याशिवाय एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला आणि २१ पेक्षा कमी आणि ६५ पेक्षा जास्त वयाच्या ९९ हजार ८०० लाभार्थी निघाल्या. शासकीय सेवेत असतानाही लाभ घेणाऱ्या महिला १७० होत्या. तर केंद्र व राज्य शासनाच्या एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचीही संख्या २२ हजारांवर होत्या. यातील अनेकांचा लाभ बंद झाला आहे..दुसरीकडे शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील शेतकरी महिलांचीही संख्या आठ हजारांवर होती. त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी सहा हजारांप्रमाणे १२ हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे त्या महिला शेतकऱ्यांना (लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिला) दरमहा १५०० ऐवजी पाचशे रुपयेच दिले जातात. आता ‘ई-केवायसी’तून उत्पन्नाच्या निकषांनुसार अपात्र लाभार्थी शोधून त्यांचाही लाभ बंद केला जाणार आहे. दरम्यान सध्या नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. पुढे जि.प. व महापालिका निवडणुकांचीही आचारसंहिता लागणार आहे. पण लाडकी बहीण योजना व लाभार्थी निवड यापूर्वी झाल्याने योजनेचा लाभ द्यायला अडचण नसणार आहे..जिल्ह्यातील लाभार्थींची स्थितीसुरवातीचे लाभार्थी - ११,०९,४७८दरमहा लागणारा निधी - १६६,४२,१७,०००पडताळणी झालेले लाभार्थी - १,३८,४७०अंदाजे शेतकरी महिला - ८,०००सध्या मिळणारा निधी - १४४,८५,१२,०००.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना ई-केवायसी करण्यासाठी दिलेली दोन महिन्यांची मुदत १८ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. मुदतवाढीचा निर्णय शासन स्तरावर होईल. पण, योजनेचा लाभ पुढे कायम सुरू ठेवण्यासाठी सर्वांनी मुदतीत ई-केवायसी करून घ्यावी.- दीपक ढेपे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...ई-केवायसी’तून समजणार वार्षिक उत्पन्नमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी जे निकष ठरवले आहेत, त्या प्रत्येक निकषांनुसार लाभार्थींची पडताळणी सुरू आहे. पडताळणीचा शेवटचा टप्पा आता ‘ई-केवायसी’चा आहे. यात प्रत्येक लाभार्थींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न नेमके समजणार आहे. अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांचा लाभ लगेचच बंद होणार आहे. राज्यभरातील अडीच लाख लाभार्थींपैकी आतापर्यंत केवळ ९२ लाख महिलांनीच ई-केवायसी केली आहे. उर्वरित महिलांना आता १३ दिवसांत ई-केवायसी करून घ्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.