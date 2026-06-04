Pandharpur News : वसंतराव देशमुख यांच्या उमेदवारीला पक्षातूनच विरोध; विश्वासात न घेता उमेदवारी, आमदार अभिजीत पाटील यांचा आक्षेप

पंढरपूर - सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीमध्ये शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष वसंतराव देशमुख यांनी भाजप उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या समोर आव्हान उभे केले असले तरी वसंतराव देशमुख यांना पक्षातूनच विरोध सुरु झाला आहे. मला विश्वासात न घेता वसंतराव देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या उमेदवारीशी माझा काहीही संबंध नाही असे थेट विधान आमदार अभिजीत पाटील यांनी केले आहे. आमदार पाटील यांच्या या विधानामुळे मतदानपूर्वीच शरदचंद्र पवार पक्षात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान आमदार पाटील यांच्या या भूमिकेमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे..विधान परिषद निवडणुकीमध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी समोर आल्या आहेत. कॉंग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे कट्टर समर्थक वसंतराव देशमुख यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. देशमुख यांची स्वतःची फारसी राजकीय ताकद नसली तरी महाविकास आघाडी आणि मोहिते पाटील यांची राजकीय ताकद उभी केली आहे..त्यामुळे या निवडणुकीला आता सरळसरळ मोहिते पाटील विरुध्द पालकमंत्री जयकुमार गोरे असे स्वरुप आले आहे. अशातच माढ्याचे शरद पवार गटाचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी त्यांच्याच पक्षाचे वसंतराव देशमुख यांच्या उमेदवारीला उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारानेच विरोध केल्याने पक्षातच मोठी फूट पडल्याचे समोर आले आहे.नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये आमदार अभिजीत पाटील यांनी पंढरपूर आणि माढा तालुक्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. यामध्ये पंढरपूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे चार तर पंचायत समितीचे 6 सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आमदार अभिजीत पाटील यांची भूमिका देखील महत्वाची राहणार आहे..सभापतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप पूरक भूमिका नडली....पंचायत समितीच्या 16 पैकी 8 जागा भाजप आणि 8 जागांवर आमदार अभिजीत पाटील, भगीरथ भालके आणि वसंतराव देशमुख यांच्या गटाचे उमेदवार विजयी झाले होते. दोन्ही गटाकडे समान संख्याबळ होते. त्यामुळे पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीला महत्व आले होते. सभापतीपदाच्या निवडणुकीवेळी वसंतराव देशमुख यांनी भाजपला सहकार्य केले.त्यामुळे भाजपचा सभापती आणि देशमुख गटाचा उसभापती निवडून आला..सभापती पदाच्या निवडणुकीवेळी वसंतराव देशमुख यांनी पक्ष विरोधी भूमिका घेतल्याची सल आमदार अभिजीत पाटील यांच्या मनामध्ये आजही आहे. त्यातूनच आमदार पाटील यांनी देशमुख यांच्या उमेदवारीला विरोध केला आहे. तीन महिन्यापूर्वी देशमुख यांनी भाजप पूरक भूमिका घेतली त्यानंतर आता भाजप विरोधात भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरु आहे..पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीत वसंतराव देशमुख यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊन भाजपला मदत केली. त्यामुळे पंचायत समिती सभापती निवडीत तुतारीचा उमेदवार पडला आणि मिळालेली सत्ता गेली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मला कुठेही त्यांनी विश्वासात घेतले नाही. माझ्याशी कोणतीही चर्चा केली नाही. मला त्यांनी एकाही बैठकीला बोलावले नाही. त्यामुळे वसंतराव देशमुख यांच्या उमेदवारीशी आणि माझा कोणताही संबंध नाही.- आमदार अभिजीत पाटील, माढा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.