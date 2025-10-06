Raju Shetti:'अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना दिवाळी करू देणार नाही': माजी खासदार राजू शेट्टी; शेतकऱ्यांवर गंभीर संकट, मुख्यमंत्र्यांकडून दिशाभूल

सोलापूर: महसूल प्रशासन व जलसंपदा विभागात समन्वय न झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुराचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीने शेतीसह जनावरे, जमिनीचे मोठे नुकसान झाले असून आज मराठवाडा, सोलापूर जिल्ह्यात शेतीचे विदारक चित्र आहे. सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करावी, अन्यथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अधिकाऱ्यांना दिवाळी करू देणार नसल्याचा थेट इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .परभणी, लातूर, धाराशिव दौऱ्यानंतर ते सोलापूर शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ज्या जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आहे, त्याठिकाणचा शेतकरी मोडून पडला आहे. पण सरकारकडून त्यांना आधार देण्याऐवजी तुटपुंजी मदत जाहीर करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले जात आहे. पिके, घरांचे तर नुकसान झालेच आहे, पण अनेक ठिकाणी शेतातीत ५ ते ६ फूट माती वाहून गेली आहे. तर काही ठिकाणी ५ फुटापर्यंत भराव वाहून आला आहे. विहिरी बुजल्या आहेत, जनावरे, गोठे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांवर गंभीर संकट ओढवले आहे..कारवाई न केल्यास न्यायालयात जाणार...हवामान खात्याने रेड अलर्ट दिला असतानाही जलसंपदा व महसूल यांच्यात समन्वय नसल्याने सीना नदीला पूर आला आहे. समन्वय ठेऊन माहिती घेतली असती तर हा पूरनियंत्रित करता आला असता. हा पूर मानवनिर्मितच असून यात जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी. शासनाने कारवाई न केल्यास त्यांच्याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचेही शेट्टी म्हणाले..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून दिशाभूल२०२२ साली मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर दौरे केले. आता तेच ओला दुष्काळ निकषात बसत नसल्याचे सांगत आहेत. सत्तेत असताना एक भूमिका आणि विरोधात असताना एक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.