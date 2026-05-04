Prathamesh Success Story: आई-वडिलांचे छत्र हरपले, शुगरशी रोजची झुंज; बारावीत प्रथमेशने मिळवले ७१.१७ टक्के गुण, जिद्दीसमोर संकटे ठरली हतबल!

सोलापूर : प्रतिकूल परिस्थिती, लहान वयात आई-वडिलांचे छत्र हरपणे आणि शुगरसारख्या गंभीर आजाराशी सुरू असलेली झुंज... या सर्व संकटांवर मात करत यशोधरा ज्युनिअर कॉलेजमधील कला शाखेचा विद्यार्थी प्रथमेश सचिन गायकवाड याने इयत्ता बारावीच्या परीक्षेत ७१.१७ टक्के गुण मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्याच्या या यशामागे असलेली जिद्द आणि चिकाटी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..अवघ्या बारा वर्षांचा असताना प्रथमेशच्या आयुष्यात दुःखाचा डोंगर कोसळला. आई-वडिलांच्या निधनानंतर आत्याने त्याचा सांभाळ करत शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. याच काळात त्याला शुगरसारख्या आजाराने ग्रासले. दररोज दोन वेळा इन्शुलिन घेण्याची गरज असतानाही त्याने शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. कॉलेजच्या वेळातही सुट्टीत घरी जाऊन इन्शुलिन घेऊन पुन्हा वर्गात हजर राहण्याची त्याची जिद्द विशेष कौतुकास्पद ठरली..परीक्षेदरम्यान पेपर लिहिताना हात थरथरत असतानाही प्रथमेशने हार मानली नाही. नियमित अभ्यास, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि अथक परिश्रम यांच्या जोरावर त्याने हे यश संपादन केले. आर्थिक, शारीरिक आणि वैयक्तिक अडचणींना न जुमानता उभा राहिलेला त्याचा हा संघर्ष खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी आहे..या यशामागे यशोधरा उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे संस्थापक तथा अध्यक्ष रमेश सुतकर, सचिवा विमल सुतकर, प्राचार्य सुबोध सुतकर तसेच सम्राट अशोक शिक्षण संकुलाचे सदस्य पंकज सुतकर आणि सर्व शिक्षक यांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहन लाभले.