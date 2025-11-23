CM Eknath Shinde: आमचा शत्रू फक्त महाविकास आघाडीच: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; स्थानिकमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढलो म्हणजे शत्रू नाही

सोलापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक पातळीवरील आहेत. लोकसभेला आणि विधानसभेला महायुती म्हणून आम्ही एकत्र होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात. येथे आम्ही एकमेकांविरुद्ध लढलो म्हणजे मित्राचे शत्रू झालो असे नाही. आमचा शत्रू फक्त महाविकास आघाडीच आहे आणि तोच राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...सोलापूर दौऱ्यात विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, जिल्हाप्रमुख अमर पाटील, लोकसभा संपर्कप्रमुख महेश साठे आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर जोरदार टीका केली. त्यांनी विरोधी पक्षाच्या ‘रावण अहंकार’ टीकेला सडेतोड उत्तर देत, ‘रावण कोण आहे? आणि अहंकार कोणाला आहे?, हे सगळ्यांना माहिती आहे. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा मुख्यमंत्री झालेला त्यांना बघवत नाही आणि ते जमत नाही म्हणून ती मळमळ व जळजळ ते नेहमीच व्यक्त करतात. घरात बसून लोकांच्या समस्या सोडवता येत नाहीत. उंटावरून शेळ्या हाकणारे कोण आहेत? म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष टीका केली..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान’ आणि आमची ‘नमो शेतकरी योजना’ तसेच ‘लाडकी बहीण’ व समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी आणलेल्या योजनांमुळेच आम्हाला विधानसभेच्या निवडणुकीत मोठा विजय मिळाला. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत देखील केलेल्या कामांवर आणि दिलेल्या योजनांवर आम्ही लक्ष्य केंद्रित करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले..‘‘माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांनी कधीतरी आत्मपरीक्षण करावे. त्यांना एकनाथ शिंदे नेहमी पाण्यात दिसतो. ज्याप्रमाणे मुघलांना संतांची, धनाजी दिसायचे त्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे दिसतात. माझ्या नावाशिवाय त्यांना भूक लागत नाही, झोप लागत नाही आणि त्यांचा दिवसही पूर्ण होत नाही. मुख्यमंत्री म्हणून मी अडीच वर्षे काम केले, त्याचे मला समाधान आहे,’’ असेही ते यावेळी म्हणाले..दुराव्याच्या गोष्टी म्हणजे मनघडंत बातम्याशिंदे-फडणवीस यांच्या दुरावा आला आहे का, या प्रश्नावर त्यांनी मुकेश व नीता अंबानींच्या सत्कार समारंभात मध्यभागी दोन खुर्च्या व त्यांच्या एका बाजूला मुख्यमंत्री व दुसऱ्या बाजूला मी होतो. त्यामुळे आमच्यात दुरावा पसरविण्याच्या बातम्या सुरू झाल्या. पण या बातम्या म्हणजे केवळ ‘टीआरपी’ वाढवण्यासाठी तयार केलेल्या मनघडंत गोष्टी असल्याचेही शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले..विरोधकांना चारीमुंड्या चित करा’अक्कलकोट ः मी मुख्यमंत्री असताना केलेली विकासकामे लोकांपर्यंत पोचवा. कोणत्याही परिस्थितीत ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही. अक्कलकोट व दुधनी नगरपालिका निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चित करण्याची शपथ घ्या, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. अक्कलकोट व दुधनी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ अक्कलकोट येथील जाहीर सभेत उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...‘न बोलण्यासारखे काही नाही’नागपूर दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल नाराजी असल्याबाबतच्या चर्चांबाबत विचारले असता ते म्हणाले,‘‘न बोलण्यासारखे आमच्यात काहीही घडलेले नाही. मागील दोन-तीन दिवसांत आम्ही विविध कार्यक्रमांमध्ये एकत्र आलो, भेटलो आणि बोललो आहोत. माध्यमांमध्ये जी परिस्थिती दाखविली जाते, तसे प्रत्यक्षात काहीही नाही. जे लोक असे चित्र रंगवत आहेत, ते तोंडावर पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.