सोलापूर

CM Eknath Shinde: आमचा शत्रू फक्त महाविकास आघाडीच: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; स्थानिकमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढलो म्हणजे शत्रू नाही

Maharashtra politics: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार निशाणा साधत स्पष्ट केले की, “आमचा खरा शत्रू फक्त महाविकास आघाडी आहे. स्थानिक स्तरावर आपण एकमेकांविरुद्ध लढलो म्हणजे शत्रू होत नाही.” त्यांच्या या विधानाने राज्यातील राजकीय चर्चांना पुन्हा ऊत आला आहे.
Deputy CM Eknath Shinde

Deputy CM Eknath Shinde

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक पातळीवरील आहेत. लोकसभेला आणि विधानसभेला महायुती म्हणून आम्ही एकत्र होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात. येथे आम्ही एकमेकांविरुद्ध लढलो म्हणजे मित्राचे शत्रू झालो असे नाही. आमचा शत्रू फक्त महाविकास आघाडीच आहे आणि तोच राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिले.

Loading content, please wait...
Eknath Shinde
district
Maharashtra Politics
MVA government
Solapur
local governance elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com