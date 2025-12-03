सोलापूर

धक्कादायक प्रकार ! 'साेलापुरातील आरोग्य केंद्रात महिलेसाेबत लज्जास्पद कृत्य', कर्मचाऱ्याला चाेप, नेमकं काय घडलं..

health center misconduct: घटनेनंतर आरोग्य केंद्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. उपस्थितांनी प्रशासनाची निष्काळजी भूमिका आणि सुरक्षा व्यवस्थेबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. महिलेच्या तक्रारीवर आधारित कर्मचाऱ्यावर प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली असून पोलिसांनी तपासाचे काम हाती घेतले आहे.
Public Anger Erupts at Health Center After Alleged Indecent Act with Woman

सोलापूर: महापालिकेच्या रामवाडी नागरी आरोग्य केंद्रामध्ये एक्स-रे टेक्निशियन असलेल्या गुरुप्रसाद इनामदार या कर्मचाऱ्याने महिला रुग्णांबरोबर चुकीचे वर्तन केले. महिलांना लज्जा वाटेल असे कृत्य केले. संबंधित महिला रुग्णांच्या नातेवाइकांनी कर्मचाऱ्याला रामवाडी प्रसूतिगृहातच बेदम चोप दिला. तर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी तत्काळ संबंधित कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

Complaint
district
Primary Health Center
sexual assault
Public Agitation
Woman
Solapur

